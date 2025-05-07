龍婷同王静舉辦音樂會唱盡鄧麗君經典　以《何日君再來》畫上句號

《中年好聲音》龍婷聯同來自北京、中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王静，於日前（5日）在香港文化中心音樂廳舉行的《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》經已圓滿完成，全場滿座，氣氛熱鬧，今次音樂會由香港青年愛樂樂團慈善基金會、國際獅子總會中國港澳三O三區和香港知專設計學院共同合作舉辦，並得到香港鄧麗君歌迷會全力支持。

《中年好聲音》龍婷聯同來自北京、中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王静，於昨晚（5日）在香港文化中心音樂廳舉行的《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》。(公關提供)

龍婷同王静先後唱出《船歌》、《難忘初戀情人》、《甜蜜蜜》、《燒肉粽》、《彩雲飛》、《你怎麼說》和《路邊野花不要採》等十多首鄧麗君的經典名曲。(公關提供)

音樂會開始前先由知專設計學院歌唱大賽冠軍梁嘉琦獻唱一曲《我只在乎你》，愛樂紫荊女子合唱團和少兒合唱團分别唱出《水上人》和《一個小心願》作為暖場，在他們表演過後音樂正式開始並先由王靜打頭陣，她先後唱出《船歌》、《難忘初戀情人》、《甜蜜蜜》、《燒肉粽》、《彩雲飛》、《你怎麼說》和《路邊野花不要採》等十多首鄧麗君的經典名曲。接力的龍婷以一身白色帶閃的服裝出場，充滿仙氣，她則唱出另一批Teresa的經典包括《情人的關懷》、《償還》、《遇見你》、《微風細雨》、《高山青》、《漫步人生路》、《忘記他》、.《小城故事》和《月亮代表我的心》等。在龍婷和王靜的合唱部分，她倆對唱了《假如我是真的》、《又見炊煙》，最後以一曲《何日君再來》為全晚演唱會畫上了完美句號。

龍婷以一身白色帶閃的服裝出場，充滿仙氣。(公關提供)

龍婷以一身白色帶閃的服裝出場，充滿仙氣。(公關提供)

龍婷和王靜在音樂會結束後異口同聲表示滿意自己的演出，龍婷說：「今晚很開心可以在文化中心的舞台上，獻唱了鄧麗君姐姐那麽多經典金曲，聽到現場觀眾給我的掌聲，令我覺得十分榮幸。」王靜則說：「現場的歌迷非常熱情，他們更和我一起大合唱，希望能再次來香港為大家演出。」

龍婷和王靜在音樂會結束後異口同聲表示滿意自己的演出。(公關提供)