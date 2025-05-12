中年好聲音3｜趙浚承打破內定傳聞　男團出身獲封陳奕迅接班人

《中年好聲音3登峯之戰》昨晚（11日）圓滿落幕，冠軍正式誕生，早前被指成為「內定冠軍」的趙浚承（Gary），最終卻打破傳聞，七強止步，未能晉身三甲。



早前被指成為「內定冠軍」的趙浚承（Gary），最終卻打破傳聞，七強止步，未能晉身三甲。（葉志明攝）

現年38歲的他本身是男團Square成員，可惜組合十分短命，2011年已宣布解散。但他一直未有放棄，以個人身份再戰樂壇，並轉行韓國Oppa路線。Gary曾有「陳奕迅接班人」之稱，就連「校長」譚詠麟都睇好他，簽約他做旗下歌手，又讚他表現出來的音樂氣質很優秀，希望他能為香港樂壇帶來朝氣和活力。而他與校長也曾推出合唱歌《男人的浪漫》，在YouTube有14萬點擊。

趙浚承16年前與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道。

趙浚承前幾年以個人身份出發再戰樂壇，同時他亦轉換形象，轉走韓國Oppa路線。(ig@garychiuchiuchiu)

趙浚承出道早年單飛發展時已獲讚有潛質，更有「陳奕迅接班人」美譽！(ig@garychiuchiuchiu)

趙浚承獲校長帶挈，二人曾推出合唱歌《男人的浪漫》，在YouTube有14萬點擊。（YouTube@universalmusichk）

趙浚承與內地妻子育有一子，自2015年起定居北京。（小紅書）

Gary在樂壇浮沉多年，過程中說不灰心也是騙人的，不過他為何會無端端參加《中3》，原來是「中1生」龍婷推薦，他曾透露：「龍婷係我曾經喺內地一個比賽，我係喺佢前一兩屆拎咗第三名，所以就合唱咗一首歌。佢仲話『好啱你呀，不如你嚟參加啦！』仲有一啲喺香港居住嘅朋友叫我參加。」

趙浚承（右四）曾透露是「中1生」龍婷推薦他參加《中年好聲音3》。(ig@garychiuchiuchiu)

Gary在節目早段表現飄忽，又常常忘詞，但愈戰愈勇後來居上，近日獻唱《霧之戀》及《Forever Love》皆獲得評判認可，奪得94及98分，其中後者更為他帶來該集MVP，不過卻也惹來不少是非，有人覺得他忘詞不值94分，又有人覺得因為他是「明星足球隊」成員，與校長熟稔所以評判及總經理曾志偉偏心他等等，未知有否影響他的士氣。

有人覺得因為趙浚承（左二）是「明星足球隊」成員，與校長熟稔所以評判及總經理曾志偉偏心他。（微博@趙浚承）

趙浚承隨明星足球隊上內地表演，都有很多支持者。（小紅書@趙浚承Gary）

趙浚承早前唱《Forever Love》冧老婆獲得98分，逆轉勝成為VIP！（TVB）

對於靠人脈成為「內定冠軍」的傳聞，趙浚承曾向《01娛樂》否認靠關係，純粹是表演中段發揮不佳，但到後段放開了包袱，唱得更投入所以表現有所改善而已，他又表示：「我08年出道，喺娛樂圈都係一個透明人，未必知道有我嘅存在。啲大哥們，可能連我個名都噏唔出。如果真係幫，我中間嗰幾年就唔會咁掙扎啦，內心諗仲要唔要繼續，個過程其實好辛苦。」

趙浚承否認靠關係，表示自己只是在後段放開了，沒有包袱，所以才發揮得較好。（胡凱欣攝）

隨著他重新打響知名度，一些舊聞亦被翻起，當中包括他與女神陳靜（Dada）的舊情，想當年曾有二人的親密合照流出，二人亦有承認戀情。趙浚承近日再被問起此事，他笑說好彩早已跟老婆備過案，回應：「我哋嗰啲係Puppy Love，好細個一齊。唔會回憶㗎，我而家腦入面只有我太太，唔會回憶呢啲嘢。（果然係已婚男人）我哋好有求生慾！」