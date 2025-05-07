肥媽憔悴微弱聲線報平安　憶病情猶有餘悸：發高燒直頭起唔到身

現年71歲的肥媽（Maria Cordero）， 4月30日晚上她突然自揭入院，及後網上謠言四起，更瘋傳她病情惡化危殆要入ICU。5月6日肥媽終於更新，拍片向大家報平安，相信本周日應該可以亮相啟德體藝館舉行的《中年好聲音3》決賽。



肥媽驚爆入院一臉憔悴要停工 曾心臟出事更切除整個子宮保命

瘋傳肥媽病危入ICU叫家人趕赴醫院見面 親揭最新病況

4月30日肥媽自揭入院。（fb@Maria Cordero）

肥媽去年9月曾心臟有事，突發入院做手術通波仔。（fb@Maria Cordero）

肥媽出事前到啟德欣賞謝霆鋒演唱會。（fb@Maria Cordero）

肥媽透露自己中了新冠肺炎，需要食特效藥，「呢次嘅新冠好辛苦好辛苦，我去醫院睇，食咗特效藥，而家第三日都仲係二條線，個頭好痛，發高燒，好辛苦。」5月6日她在堆滿中藥袋的桌前拍片，一臉憔悴以微弱聲線指自己已出院：「我病咗呢個禮拜，令到大家有好揣測同誤會，真係唔好意思，我今次中招真係好辛苦，又發高燒瞓喺張床直頭起唔到身，答唔到人，之後又頭暈又咳，連我屋企人都中晒。引起不必要嘅誤會，真係唔好意思，至於點解話我入ICU，我都唔知點解，可能佢哋喺醫院見到我喇，真係多謝大家關心，不過千祈唔好誤會，我OK㗎。」

肥媽自揭入院後謠言滿天飛，她錄音澄清。（fb@Maria Cordero）

肥媽終於出院，有一堆中藥袋在桌上。（fb@Maria Cordero）

及後她再於FACEBOOK留言：「今次中咗Covid 真係好辛苦，因為年紀比較大嘅關係，家人們都比較擔心，所以我有去醫院度睇過醫生，睇完就閉關咗係屋企休息。跟住到姐姐們又中咗，呢幾日又要休息， 又要幫手照顧佢哋，仲要全屋大清潔，太累😪所以連日來有不同嘅消息都未能一一回覆， 好多謝大家的問候和祝福🙏🙏要大家擔心真係好唔好意思🙏所以喺呢度同大家報個平安❤️都要提提大家多多留意家中小朋友和老人家， 最近啲病菌實在太犀利，大家都要好好保重身體❤️❤️❤️人多嘅地方要戴返口罩👍」

肥媽回憶病情仍猶有餘悸。（fb@Maria Cordero）

肥媽回憶病情仍猶有餘悸。（fb@Maria Cordero）