樊亦敏專訪｜童年父母離異生得靚被排擠：認為我係命運唔好嘅人

現年53歲的樊亦敏，近年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面「三太」一角成功入屋，更為她帶來一座「最受歡迎電視女角色」，深受觀眾喜愛。但回顧樊亦敏一來走來的演藝，其實並非一帆風順。擁神顏值的她，六年班起已獲廣告商垂青拍攝多個廣告，當中有名牌朱古力，也有經典檸檬茶，還試過被黃百鳴看中邀請加入「開心少女組」；其後樊亦敏在媽媽鼓勵下，參選《香港小姐》投身演藝圈，以為一切從美麗開始，奈何卻遇上免疫系統失調，面對嚴重掉髮，加上外間閒言閒語，令她身心飽受煎熬。幸好樊亦敏個性樂天，難關捱過一個又一個，最近她接受《香港01》專訪，分享了她不容易的這些年。



場地：中環迷你酒店

現年53歲的樊亦敏，近年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面「三太」一角成功入屋，深受觀眾喜愛。（梁碧玲攝）

童年單親身份遭歧視 生得靚被排擠

樊亦敏自小父母離異，跟著媽媽和外公、外婆生活，雖然不乏家庭溫暖，但單親身份卻令她遭到歧視，很多人稱呼她「沒爸爸」，並投以奇怪目光，就連長輩在新年派利是，其他人會有雙封，而她則得單封，又會被人叫不要亂碰對方的東西，覺得她是「不祥人」，「在當時那個年代，離婚是比犯嚴重罪行更多人關注，大家會認為你是屬於一個命運不好的人，但我又覺得無所謂，自細已明白每個人都是個體，就算孤兒都可以很好成長，幸福不是別人來界定。」

除了單親身份被歧視外，小時候讀女校的樊亦敏，還因為生得漂亮而試過被同學排擠，單單打打已經小兒科，最誇張的是有人在紅磡火車站外寫了她名字的大字報，「類似寫『好憎你』這些，因為返學必經，所以我每天走過都會看到。」面對這些惡意，樊亦敏卻豁達笑言：「我覺得沒什麼，反正路人都不知到寫的那個是我。那時又沒有手機，否則放上社交平台。」儘管如此，生活中仍有些趣事讓樊亦敏難忘。她笑著回憶，曾在街上有男生被她樣貌吸引著，但因太入神結果撞上電燈柱，讓她哭笑不得。

樊亦敏小時候出街特別喜歡觀測三樣東西，別人的鞋、車牌和流浪動物去哪裡，有人跟她說可以做偵探。（梁碧玲攝）

18歲滑雪發現有哮喘

雖然上天賜了樊亦敏一副神顏值，但卻從小飽受「藥煲體質」困擾，18歲去日本留學時，發現自己有哮喘病，「當時與同學仔玩雪球，狂跑一輪後，突然吸了一口很冷的氣，然後就開始感冒，晚上不斷喘氣，然後馬上去急症，醫生說我再遲些來會很危險，因為我那時血壓很低，整個人已經遲緩，要留醫。之後我兩、三個月說不到話，因為不夠氣，走路走兩步已經喘氣，十分鐘的路要走一個小時。」後來，樊亦敏驗出是過敏性哮喘，對杏仁嚴重過敏，所以在選擇食物時要萬分小心，任何含杏仁的食物都不能吃，「我可以說急症室常客，試過只是吃了少少含杏仁的東西，整個頭腫到像豬頭一樣。」

樊亦敏對香煙和塵蟎的過敏指數比普通人高出40倍，所以她說很多地方去不了。（梁碧玲攝）

與鄭伊健拍檸檬茶廣告成經典

不過，這張標緻面孔注定讓樊亦敏吃演藝飯，早在六年班開始已被看中拍攝朱古力等多個廣告，後來更和鄭伊健拍攝如今成為經典的檸檬茶廣告，回想這段經歷，樊亦敏多次打從心底表示：「鄭伊健係靚仔嘅！」她說在拍攝現場，總有一班女生圍住伊健在聊天，唯獨她沒有，到正式拍攝時，導演突然改變想法，想增強女主角的嫉妒感覺，就選了她去拍伊健膊頭，「最慘的是本來是圍著一桌女生，但後來剪了一個近鏡出來，只有我拍伊健，我想播出後，其他女生會很生氣。」

樊亦敏當初與鄭伊健拍攝地檸檬茶廣告，如今已成為經典。（廣告截圖）

兩人顏值爆燈。（廣告截圖）

之前鄭伊健開演唱會，樊亦敏都有去捧場。（IG圖片）

曾被黃百鳴睇中加入「開心少女組」

但原來在拍檸檬茶廣告前，年僅10幾歲的樊亦敏就曾遇過有機會走紅的機會，她在銅鑼灣行街時，被黃百鳴一眼看中，想招攬她加入「開心少女組」，樊亦敏回憶道，當時黃百鳴直接讓同行星探遞卡片問她有沒有興趣，但最終被她的日籍繼父婉拒，錯過了這次機會，「我爸在旁邊當然不可能實現，而且回到家已經找不到那張卡片了。（黃百鳴可有打電話去找你？）其實問過我幾次，最後我試鏡都沒有去。」

感激日籍後父照顧：他嚴得很搞笑

講起日籍後父，樊亦敏滿是溫馨回憶，她感激對方悉心照顧，雖然是嚴格，但嚴格得來又很好笑，滔滔不絕講起對方「事跡」，「他是大阪人，比較保守，有一次，我買了兩條很貴的破洞牛仔褲，他來探我時看到，很認真跟我說：『你不夠錢用嗎，為什麼條牛仔褲洗爛了還要穿』，我說現在流行啊，第二天我就發現牛仔褲不見了，原來是他扔掉了，他說：『這是什麼潮流，把腿露出來幹什麼』。更不用說工作，我說想做兼職，他不給，他說：『日本男人好鹹濕，除了我之外。』」

樊亦敏為與後父更好的溝通，所以到日本留學。她指父女感情要好，她掉頭髮的時期，後父會很快地把掉下來的頭髮掃乾淨，以免她看到不開心，又試過見她一段時間康復不過來，偷偷地哭。（梁碧玲攝）

媽媽鼓勵參選港姐

其後，在日本留學的樊亦敏，有次因事回港一個多月，媽媽見她反正都是在家睡覺，鼓勵她去參選香港小姐，學習一下女生的禮儀，和見識一下。而樊亦敏也乖乖「就範」，還要挑戰穿泳裝，而媽媽的這個決定更險釀「家變」，「（後父）長時間黑臉，不斷問為什麼。（穿泳裝豈不是挑戰他極限？）他好像沒看，沒眼看。」過程中原來都還有段小插曲，首輪面試後樊亦敏遲遲未收到晉級通知，於是媽媽直接打去電視台追問：「因為我阿媽堅信自己女兒咁靚，無理由沒份，結果才知電視台其實一直在找我，碰巧我當時搬屋，所以聯絡不到。」樊亦敏還笑疑：「我懷疑是我後父特登趁呢段時間搬屋。」這段戲劇性的經歷，最終讓樊亦敏趕在死線前入圍，從此改變一生。

樊亦敏自言完全沒有港姐夢。（《1991香港小姐競選》截圖）

樊亦敏很記得港姐決賽當晚，周潤發問她通勝的「春牛圖」怎樣看。（《1991年香港小姐競選》截圖）

抱玩心態參選 曾被蔡少芬話沒禮貌

雖然在參選期間一直被視為大熱的樊亦敏，最終三甲不入，只能奪得「最上鏡小姐」，但這次選美經歷對她而言，卻是一次很好的人生經驗。樊亦敏全程抱住去玩的輕鬆心態，別人節食減肥，她則把別人的飯盒也吃光，「我見何婉盈吃剩半盒，我就叫她把剩的半盒留給我，別人吃一個飯盒，我就吃一個半飯盒。」同時最讓她興奮的是可以免費去瑞士拍外景，還有黎明、郭富城同行，當中的趣事也成為她難忘的回憶。

樊亦敏當屆獲得「最上鏡小姐」。（《1991年香港小姐競選》截圖）

樊亦敏難忘當年與黎明、郭富城到瑞士拍攝港姐外景。（《1991年香港小姐競選》截圖）

樊亦敏笑著回憶：「其中一日我和郭富城上雪山拍攝，他是第一個被人抬下山，我就是第二個，因為有高山反應。我還記得蔡少芬那時跟我說，初初覺得我很沒禮貌，因為坐飛機時她坐我旁邊，她說全程跟我聊天，我都不理她，其實我是睡覺了，因為我習慣在陌生地方睡覺時，眼睛是半開合的，所以她就誤以為我特地不理她。」

樊亦敏笑指當時港姐保姆總說她說話沒尾音，其實是因為她肺部不夠氣，所以一口氣把話說完。（梁碧玲攝）

首次主持「成嚿飯」

完成選美一年親善任務後，樊亦敏獲得無綫合約正式入行，並隨即獲得拍劇、主持節目等機會。但其實在未卸任前，樊亦敏已有機會跟陳奕詩和劉嘉玲一起主持的《佳人有約》。身為幕前初哥的她，當然遇過不是挫折：「記得第一個訪問的就是劉德華，我很喜歡他那套劇《花艇小英雄》，但不懂怎樣訪問他。因為後父的關係，我小時候看日本電視節目，對香港的娛樂不是太認識，就算有資料都不會問，所以當時的評論是說我『成嚿飯』坐著一樣。」

《佳人有約》是樊亦敏第一個主持的節目，她自嘲當時是一個「吉祥物」，只懂坐在一旁笑。（《佳人有約》截圖）

樊亦敏表示主持《佳人有約》後期已經是掉髮很嚴重。（《佳人有約》截圖）

之後樊亦敏迎來拍劇機會，但又因為不懂「畀戲」被導演鬧：「我記得是拍《他來自天堂》，李克勤和袁詠儀在我前面演對手戲，我以為鏡頭只拍他們，自己在後面發呆也沒關係，導演突然跟我說：『其實都會見到你的，你都要有點反應。』這時我才恍然大悟，原來在後面都看到，原本我是在發呆，幸好我是港姐，訓練班應該已經被罵。」

樊亦敏自爆拍《他來自天堂》時，因不懂「畀戲」被導演「提點」。（《他來自天堂》截圖）

樊亦敏《龍兄鼠弟》時曾被導演當作出氣袋，幸獲劇中前輩幫口。（《龍兄鼠弟》截圖）

拍劇慘變導演出氣袋 獲前輩出頭

另一次，還是新人的樊亦敏則慘變導演的出氣袋，幸有前輩出口相助：「記得拍《龍兄鼠弟》時有場家族吃飯的戲，當中有位主要演員未到，碰巧公司叫我去簽一份文件，因為我要拍廣告，趕著要回對方，於是我就去了簽名。殊不知期間該位演員就回來，導演不敢罵他，然後就按麥克風在問我為什麼排戲要走開，現在就是等你。接著我還沒來得出聲時，在座演我老爺的曹達華、戴志偉等幾位前輩就一起講：『好心你不敢罵人，就不要拿些新人來這樣講啦！人家一早就在了。』那個導演『勁𤓓』。」

初入行遇免疫系統失調狂甩髮 求醫被騙六位數

天意弄人，正當事業起飛同時，樊亦敏卻患上免疫系統失調，並出現嚴重掉髮，這對一個從小靚到大的女仔來說，絕對是一個沉重的打擊。樊亦敏遍尋醫生，希望找出問題根源，但卻慘遭被騙，其中一位中醫自稱能用中藥洗頭幫她治癒，每服700元，每天都要洗，但無法回答她是什麼事，最後花了6位數依然無效；另一個也花了她好幾萬，而且更衰，說可以幫她生髮，但有日她前往該髮廊店前，老闆提早叫定記者去影她，幸好店員向她「通風報信」，「髮廊店的女員工叫我千萬不要去，她說老闆叫了記者，妳一脫假髮就拍你照，因為那時我幾乎光頭，只剩下三份一頭髮。」

樊亦敏初入行遇免疫系統失調狂甩髮，四處求醫期間不但遇到無良醫生，更慘被騙六位數。（梁碧玲攝）

挑起頭皮用氣槍注射類固醇

後來陳欣健知道她的情況，介紹醫生同學給她，也是這位醫生把她醫好，故樊亦敏一直視陳欣健為大恩人，但治療過程真的聽到都覺得痛，「我是把類固醇打到頭上，令它不要發炎，那時醫生用一支支針筒，挑起頭皮打進去，因為我的範圍太大，所以醫生買了一支氣泵的槍，啪啪啪不停在我頭上打，一個月至少要打一次，每次打一個多小時，而且針孔位會有血流出，我要把血吸乾，消毒完了才能戴回假髮離開，我打了差不多兩年，每次打完頭都有發脹的感覺。」

樊亦敏獲陳欣健介紹醫生治療，但要挑起頭皮用氣槍注入類固醇，過程又痛又辛苦。（梁碧玲攝）

甩髮情況嚴重用假髮填洞：有想過離開

樊亦敏表示主持《佳人有約》後期已經是掉髮很嚴重，要接受注射類固醇的治療，還有拍攝《他來自天堂》時也是這樣，至後來公司叫她主持《勁歌金曲》，她也是戴著假髮，希望一邊醫治，一邊繼續工作。「其實當年我曾跟公司講，不如我不做，離開了。公司就叫我不要浪費開了個好頭，先不要拍劇，去做主持。但我身體病的時候，跟別人相處也有問題，我又不想讓人知我戴假髮，所以我又很少跟人聊天，加上人很容易累，一工作完就要回家休息，其實我是要做很多旅遊節目，但我做不到。」

樊亦敏當時主持《勁歌金曲》都是戴著假髮。（《勁歌金曲》截圖）

樊亦敏直言當時的確會令人誤會她大牌，和奇奇怪怪，所以同記者關係不好，約她訪問都不做，就算做都要花很多時間去弄頭髮，「別人半小時弄好，我是要一個多小時，梳頭姐姐用假髮弄成一個個想小髮髻，幫我塞進頭上的洞，讓看上去好像很多頭髮。」

因為其情況特殊，樊亦敏獲公司「特別照顧」，特別開一間房讓她弄頭髮，也因此惹來很多誤會，「其他人不知道，說我肯定有特權，不然就是認識那個人，這些房不是她一出道就可以用。而且我是不用出外景的，怕大風吹起會看到頭上的洞，就連遊戲節目我都參與不到，因為如果我跳入水，假髮就會浮上來，所以很多工作我做不到，惹來很多閒言閒語。」問到可曾聽過難聽的說話，樊亦敏直言：「當時有套劇叫《天倫》，女主角是要剃光頭，她就在我面前說：『反正你沒頭髮，不用剃光，直接拍就行。』她可能是開玩笑，但我聽完就覺很尖酸刻薄。」

樊亦敏稱當時都沒有心思和力氣去理會閒言閒語，公司有工作給她就去做了。（梁碧玲攝）

難敵內地氣候 常病發決定回港

96年約滿無綫後，樊亦敏看中中國市場有發圍，於是抱著好奇心毅然北上發展，起初發展不俗，拍了由袁和平執導和的《太極宗師》，其後又憑《楊總正傳》獲得國家廣播電影電視總局飛天獎三等女主角獎，可是由於內地溫差大，加上天氣太冷，以致她的哮喘經常病發，最後樊亦敏都是難敵環境，決定回港。「在內地去了太多次急症室後，我覺得我要回來香港了，在香港，因為我是急症室之友，我到港安醫院，大家一看我記錄，已經立刻推進去，不用多說。」

樊亦敏離巢TVB後北上發展，拍了由袁和平執導和的《太極宗師》。（《太極宗師》截圖）

樊亦敏又憑《楊總正傳》獲得國家廣播電影電視總局飛天獎三等女主角獎，演技獲肯定。（《楊總正傳》截圖）

內地發展挨壞身體 兩年要坐著睡

由於在內地期間弄壞了身體，樊亦敏要回港休養身體，期間曾短暫效力亞視，但這段時間也一點都不易，「那段時間我身體是很差，我試過兩年是要坐著睡覺，我不可以躺著睡覺，因為我呼吸不到，我是要拿著一部氧氣機，每天吸四次氧氣。（那部氧氣機豈不是要隨身帶？）我買了幾部，不大的，把藥打進去，然後吸。（在亞洲電視裡面吸？）我躲起來在自己車上吸。（但還繼續工作？）不是太多工作量，是可以應付的，我自己本身喜歡這個行業，不想放棄。

樊亦敏自爆效力亞視期間，還試過突然失聲，因為不夠氣，說不出話。但縱使身體情況差，但她都沒有想過放棄演藝工作。（梁碧玲攝）

憑《愛·回家之開心速遞》「三太」人氣急升

縱使多年來身體受盡煎熬，但樊亦敏始終沒放棄演藝工作。至2012年樊亦敏重返TVB，且愈戰愈勇。談到要面對由女主角，轉型演師奶和巴辣角色？樊亦敏直言因為自己喜歡拍戲，所以覺得無所謂，什麼都試一下，「而且我永遠都知道自己是一個靚女，所以演什麼都OK。」

樊亦敏12年回巢TVB至今拍了逾40套劇，她笑說雖然有時都會吃錯東西導致敏感，但目前身體狀況都可以。（梁碧玲攝）

《愛·回家之開心速遞》「三太」一角成為樊亦敏人生的另一個轉捩點。（IG圖片）

就是這種正面的態度，讓樊亦敏遇到《愛·回家之開心速遞》「三太」一角，不但角色深入民心，讓她人氣急升，更令她在台慶頒獎禮上，奪得「最受歡迎電視女角色」。樊亦敏坦言這個角色令大家覺得她沒那麼嚴肅，同時帶給她很多，現在幾乎所有人都稱呼她「三太」，有朋友還直接叫她用三太的招牌「威哥」口吻錄電話、鬧鐘鈴聲，以及導航指令，而且更成功開拓小朋友市場：「我試過在超級市場蹲著選購東西的時候，有個小朋友全神貫注看著我說：『三太，可不可以和我拍照？』希望大家繼續喜歡。」

劇中樊亦敏大癲大肺的個性，非常頂癮。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

樊亦敏憑「三太」一角在無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》中獲得「最受歡迎電視女角色」。（視覺中國）

想知更精彩內容，一定不能錯過今晚18:30上《香港01》YouTube，樊亦敏親自講你聽！