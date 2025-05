王敏德二女踏入30歲夏威夷大解放！　噴血三點式姊妹狂騷誘人身材

藝人王敏德與名模馬詩慧的二女王麗嘉(Irisa)向來擁有驕人身材,作風大膽的她常以性感形象示人。王敏德曾公開表示介意愛女如此性感,但亦反對無效。王麗嘉近日踏入30歲,王麗嘉再曬出性感泳衣照,極為誘人!

大解放!(IG@irisashannon)

王麗嘉日前踏入30歲,胞姊王曼喜與其太太Elaine為她安排了一場驚喜夏威夷之旅。王麗嘉穿上性感三點式,享受陽光與海灘玩浮潛,大騷噴血好身材,青春無敵!王麗嘉多謝家人精心安排,並感恩備受寵愛,她說:「turned 30!! in hawaii!! thank you for all the birthday wishes. & thank you to my sister @kaylaiw & sister-in-law @houseofchen for organizing and coming on this trip with me. im grateful. mahalo(30歲了!在夏威夷!多謝所有人的生日祝福。以及謝謝家姐Kayla和嫂嫂Elaine安排陪同我去這趟旅程 我很感恩 謝謝)」。

王麗嘉夏威夷大解放! (IG@irisashannon)

開心! (IG@irisashannon)

享受陽光與海灘! (IG@irisashannon)

靚女! (IG@irisashannon)

正! (IG@irisashannon)

