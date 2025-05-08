王敏德二女踏入30歲夏威夷大解放！　噴血三點式姊妹狂騷誘人身材

藝人王敏德與名模馬詩慧的二女王麗嘉（Irisa）向來擁有驕人身材，作風大膽的她常以性感形象示人。王敏德曾公開表示介意愛女如此性感，但亦反對無效。王麗嘉近日踏入30歲，王麗嘉再曬出性感泳衣照，極為誘人！

大解放！（IG@irisashannon）

王麗嘉日前踏入30歲，胞姊王曼喜與其太太Elaine為她安排了一場驚喜夏威夷之旅。王麗嘉穿上性感三點式，享受陽光與海灘玩浮潛，大騷噴血好身材，青春無敵！王麗嘉多謝家人精心安排，並感恩備受寵愛，她說：「turned 30!! in hawaii!! thank you for all the birthday wishes. & thank you to my sister @kaylaiw & sister-in-law @houseofchen for organizing and coming on this trip with me. im grateful. mahalo（30歲了！在夏威夷！多謝所有人的生日祝福。以及謝謝家姐Kayla和嫂嫂Elaine安排陪同我去這趟旅程 我很感恩 謝謝）」。

王麗嘉夏威夷大解放！ （IG@irisashannon）

王麗嘉夏威夷大解放！ （IG@irisashannon）

王麗嘉夏威夷大解放！ （IG@irisashannon）

開心！ （IG@irisashannon）

開心！ （IG@irisashannon）

開心！ （IG@irisashannon）

開心！ （IG@irisashannon）

享受陽光與海灘！ （IG@irisashannon）

享受陽光與海灘！ （IG@irisashannon）

享受陽光與海灘！ （IG@irisashannon）

靚女！ （IG@irisashannon）

靚女！ （IG@irisashannon）

靚女！ （IG@irisashannon）

正！ （IG@irisashannon）

正！ （IG@irisashannon）

正！ （IG@irisashannon）