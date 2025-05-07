明星足球隊躁男被爆酒後得罪黑社會失蹤　有人各地識女友賽後相聚

近月香港「明星足球隊」頻頻傳出內部不和，尤其是74歲的陳百祥（阿叻）與同齡的譚詠麟（校長）因陳百祥另組「精裝明星足球隊」而傳出反目。近日，一位自稱曾參與明星足球隊、約40多歲的前香港甲組足球員B仔，接受網上節目《情感關注組》訪問時，就大爆隊中秘聞。

一位自稱曾參與明星足球隊、約40多歲的前香港甲組足球員B仔，接受網上節目《情感關注組》訪問時，就大爆隊中秘聞。（YouTube@情感關注組）

B仔透露，自己原本是明星隊的對手，後來因「識就住踢」而獲得明星隊核心成員賞識，成功「埋堆」。他指出，北上比賽的行程通常是上午出發，下午比賽，晚上則到酒吧開「賽後研討會」。

B仔提到一次在廣州比賽後隨隊到夜場消遣，一位在劇中常指女性為「雞」的男演員，醉酒後批評當地有勢力人士「樣衰」、「唱歌難聽」，因而引發衝突，幸得曾飾演「韓賓」的隊友出面擺平。該位醉酒明星聽到要「埋單」後試圖反枱，但因為是雲石枱太重而未能成功，之後他拿出銀包說：「你嘟吖，我有八達通！」翌日，球隊出發時發現該男星不知所終，方知原來他一整晚睡在酒店後巷。

B仔提到一次在廣州比賽後隨隊到夜場消遣，一位在劇中常指女性為「雞」的男演員，醉酒後批評當地有勢力人士「樣衰」、「唱歌難聽」，因而引發衝突，幸得曾飾演「韓賓」的隊友出面擺平，但就在酒店後巷睡了一整晚。（fb@吳岱融 Hugo Ng）

B仔透露明星隊在內地有不少風流韻事，一些薄有名氣的隊友會在內地不同地方結識「飯盒」，即紅顏知己，每次比賽後相聚，他說：「即係『私飯』，我哋飯嗰啲私飯，每個地方都有個女朋友喺呢區，第二區又有女朋友，即係去歡場玩，人哋揀女，我唔揀嘅，自己帶女嚟。」他還提到一次中秋節在石澳開Party，原本準備好有幾籮大閘蟹同幾箱名貴紅酒，估計要萬萬聲，但因遇到警察巡場，隊中「於歌壇好多門生」的大佬級人物即時轉場到澳門，帶一眾明星到高級酒店賭場貴賓室豪賭兩鋪，每鋪下注50萬，但最後瞬間輸晒，但該大佬仍面不改容，之後再帶眾人食宵夜。

B仔又爆料指明星足球隊有成員會在內地不同地方結識「飯盒」，即紅顏知己，每次比賽後相聚。（微博@香港明星足球隊）

B仔指出，隊中有些成員的私下形象與公眾認知不同。例如「成日匿喺衣櫃」的隊友私下非常友善，曾主動與友誼賽對手合照；而「認叻」的成員私底下人很好，只是一有鏡頭就變臉。此外，明星隊也展現出義氣一面，曾暗中為一位經濟困難的前細台藝人籌款六位數，以助燃眉之急。

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