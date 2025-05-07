明星足球隊躁男被爆酒後得罪黑社會　有人各地識紅顏知己賽後相聚

近月香港「明星足球隊」頻頻傳出內部不和，尤其是74歲的陳百祥（阿叻）與同齡的譚詠麟（校長）因陳百祥另組「精裝明星足球隊」而傳出反目。近日，一位自稱曾參與明星足球隊、約40多歲的前香港甲組足球員B仔，接受網上節目《情感關注組》訪問時，就大爆隊中秘聞。

一位自稱曾參與明星足球隊、約40多歲的前香港甲組足球員B仔，接受網上節目《情感關注組》訪問時，就大爆隊中秘聞。（YouTube@情感關注組）

B仔透露，自己原本是明星隊的對手，後來因「識就住踢」而獲得明星隊核心成員賞識，成功「埋堆」。他指最初會被帶去飲酒，試探一下酒量、酒品，若「通過」就可以再出席其他飯局。他還提到一次中秋節在石澳原住民鐵皮屋開Party，原本準備好燒烤、賭錢、食大閘蟹、飲紅酒，單是大閘蟹都幾籮，估計要三、四萬蚊，但因凌晨遇到警察巡場，「一裝入嚟，成枱都係錢，冇十萬都有八萬蚊。」幸好有些有輩份的人，向警察表示「夾緊錢食飯」就蒙混過關。之後隊中「於歌壇有舉足輕重江湖地位、好多門生」的大佬級人物即時轉場到澳門，帶一眾明星到高級酒店賭場貴賓室豪賭兩鋪，每鋪下注50萬，但最後瞬間輸晒，但該大佬仍面不改容，之後再帶眾人食蟹粥。

爆料人指該位大佬級人物去澳門賭錢，表明：「唔好貪心，兩鋪！」最終果然只玩了兩鋪，但就輸了合共一百萬。（YouTube@情感關注組）

北上比賽的行程通常是上午出發，三、四點踢波，食完晚飯則到酒吧開「賽後研討會」，而足球隊搞手都會揀人叫，並非有踢波就可以去「研討會」。B仔提到他們一行人在廣州比賽後，隨隊到夜場消遣，一位「唔知乜乜會長、個子唔高、成日比賽都鍾意打和」的成員雖然易醉，但控制到自己不會失態；不過另一位經常出事的、經常罵女性為「雞」的男演員，醉酒後批評陀地有勢力人士「咁X樣衰又唱得難聽」，因而引發衝突，幸好一次又一次獲曾飾演「韓賓」的隊友出面擺平，大家才能全身而退。江湖人士為了面子，叫該醉酒男星「埋單」當無數，誰知醉男試圖反枱，但因為是雲石枱太重而未能成功，他整個人都呆了，之後他拿出銀包說：「你嘟吖，我有八達通！埋啦！」結果要「韓賓」將他帶離現場，代向全場人道歉才能平息事件。翌日，球隊出發點人數時，卻發現該醉酒男星不知所終，方發現他一整晚睡在酒店污水池旁後巷：「佢話以為自己喺酒店泳池游水。」

B仔提到一次在廣州比賽後隨隊到夜場消遣，一位在劇中常指女性為「雞」的男演員，醉酒後批評當地有勢力人士「樣衰」、「唱歌難聽」，因而引發衝突，幸得曾飾演「韓賓」的隊友出面擺平，但就在酒店後巷睡了一整晚。（fb@吳岱融 Hugo Ng）

曾飾演「韓賓」的演員幫醉酒隊友出手擺平得罪人事件，莫非係尹揚明？（資料圖片）

B仔透露明星隊在內地有不少風流韻事，一些薄有名氣的隊友會在內地不同地區結識「飯盒」，即紅顏知己，每次比賽後相聚，他說：「即係『私飯』，我哋食嗰啲私飯，有個女朋友喺呢區，第二區又有女朋友，即係去歡場玩，人哋揀女，我唔揀嘅，自己帶『飯盒』，有一個跟住我，喺每一個區都好專一。」

B仔又爆料指明星足球隊有成員會在內地不同地方結識「飯盒」，即紅顏知己，每次比賽後相聚。（微博@香港明星足球隊）

B仔指出，隊中有些成員的私下形象與公眾認知不同。例如「成日匿喺衣櫃」的隊友私下非常友善，曾主動與友誼賽對手合照，完全冇架子，而且他每次踢完波就走，不會北上，只會參與慈善活動；另有一位似「雲尼斯特羅」、曾拍TVB處境劇的演員，也是非常好人，遇到人嘈交都會做協調和事佬；而「最愛認叻、鍾意荷蘭」的成員私底下人很好，只是一見鏡頭就變臉，因此B仔相信他與隊友反目的傳聞其實純屬炒作。此外，明星隊也展現出義氣一面，有位前亞視藝人因為要養四個小朋友，在亞視執笠後無工開，後來轉行做司機，隊友見每次找他踢波都不見人，輾轉得知他原來有經濟困難，於是明星足球隊中相熟的好友，就熱心地暗中為他籌錢，用其小朋友名字開了一個基金，給他六位數解決燃眉之急。