中年好聲音3︱鄧兆尊唔信趙浚承內定冠軍　吳家樂爆比賽前要簽約

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》於本周日進行決賽，但近日就一直有流言指比賽已經內定賽果，冠軍將會是趙浚承、亞軍則由黃博奪得、季軍將是李金凱及殿軍是張與辰。趙浚承被指會是冠軍因為在過去一集，他由低分突然爆冷直衝到98分，更獲評審頒發MVP，所以被網民直指是「造馬」。

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3 》7強見面會。（吳子生攝）

吳家樂、鄧兆尊、江美儀主持的網上節目《娛樂好好玩》，近日都有討論到《中年好聲音3》內定賽果的傳聞，與趙浚承同屬明星足球隊的鄧兆尊則表示不信可造馬：「造唔到馬，你臨場表現差，點做畀你啫，做唔到㗎嘛。」而吳家樂亦有表示難以造馬，因為當晚有葉蒨文、羅志祥、張智霖再加四位評判團：「咁你話佢哋會唔會同你『造馬』？仲要佢哋嚟講冇乜着數㗎，如果佢哋畀得唔好嘅話，就變相丟佢哋自己架喎！」他更指到時是否他們奪冠亞季軍就拭目以待。

吳家樂、鄧兆尊、江美儀主持的網上節目《娛樂好好玩》，近日都有討論到《中年好聲音3》內定賽果的傳聞。(節目截圖)

與趙浚承同屬明星足球隊的鄧兆尊則表示不信可造。(節目截圖)

鄧兆尊對於被指內定的三甲名次就不認同，更直指「呢度有一個唔係」，他再稱：「我一定係用李金凱做膽，拖三隻腳囉，我當世界打吡大賽咁睇咋嘛，國際化！全部都頂級，我睇好李金凱啊！」至於江美儀則表示自己支持黃博，希望她可以奪冠。

鄧兆尊對於被指內定的三甲名次就不認同，更直指「呢度有一個唔係」。(節目截圖)

其實有很多網民都很想知道是否「簽咗約先有冠軍」這個問題，江美儀即稱自己非TVB「親生女」都可以奪得視后：「我唔係親生佢都畀咗個獎我啊！」吳家樂也透露：「任何一個比賽都好，去到final之前其實都要簽一份合約，究竟個合約係咩呢。簽咗一份，首先要知你有冇經理人先，如果你有就要離開咗你個經理人合約或者點樣。」

江美儀即稱自己非TVB「親生女」都可以奪得視后。(節目截圖)

吳家樂續指：「如果突然間參賽嘅時候，有啲咩合約上面綁手綁腳，人哋資源擺咗落去，如果要換人其實好麻煩。唔係海選，係任何比賽都係咁！就算你話隔離台啲比賽都係咁，如果你參加之前唔同我釐清楚你原來有經理人合約，或者係模特兒公司簽咗合約嘅話，參咗賽你突然掉份合約畀我睇咁點算啊？」吳家樂指要先簽約是很正常的事，更指如果不簽約，參賽者勝出了但走去「隔離台」怎麼辦。