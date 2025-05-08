47歲女星曾遭前夫爆料出軌事業盡毀　靠奸角再彈起坦承想翻紅

現年45歲的黃奕早年憑劇集《上錯花轎嫁對郎》走紅，之後因主演《還珠格格3》令她人氣再次急升，被外界譽為「趙薇接班人」。原本演藝事業一帆風順，但最終因為兩段失敗的婚姻的關係，令其形象及事業大受影響，陷入人生低潮。不過，幸好她沒有放棄，近來憑劇集《似錦》演技再受到觀眾認可，為她打了一支強心針，接受訪問時表示想翻紅，把打輸的牌再打赢回來。

黃奕被外界譽為是「趙薇接班人」。（網上圖片）

當年黃奕成為家喻戶曉的大明星，前途一片光明，但最終因為兩段失敗婚姻，令其事業走下波。在2009年她與相識41日的CEO姜凱閃婚，一年後又閃離。之後在2012年與富二代黃毅清結婚，婚後育有一女兒，但在2014年二人婚姻就出現問題，黃毅清在微博指責她長期出軌，而她就反擊指男方家暴，二人不斷隔空互駡，當時就連她的前夫姜凱亦在社交網站爆料指她與一名香港富商關係曖昧，對方送她名車及房子等，事件鬧得沸沸揚揚，最終他們在2014年10月正式離婚，而這件事情令黃奕的形象跌落谷底，事業停滯。而她曾在訪問中坦承失敗的婚姻令她陷入人生低潮，甚至有7年時間不敢出門見人：「人言可畏，它就把我身上的這層皮撕掉了，我覺得它把我撕碎了，導致我見人就害怕。」

黃奕曾坦言婚姻失敗令她陷入人生低潮。（影片截圖）

黃奕在2009年與相識41日的CEO姜凱閃婚，一年後又閃離。（視覺中國）

因為失敗的婚姻令她有好幾年時間沒有新作品推出，直至2018年起開始參演多部電視劇演出，不過大多以配角身份出現，近來就因在劇集《似錦》中飾演榮陽長公主，將人物心狠手辣及複雜多面的個性演得淋漓盡致，演技受到不少好評，而是次是她首次嘗試演反派，令觀眾有新鮮感。

黃奕演奸角大受好評。（《似錦》微博圖片）

正正因為《似錦》令她演技再次受到觀眾肯定，使其相當開心，所以在接受訪問時她就表示已很久時間沒有被認可了，這次透過演繹的角色，被大家認可是一件很開心的事情，表明計劃要翻紅，繼續向前走，將自己打輸的牌再打赢回來。