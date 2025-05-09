哪一天我們會紅｜Day避玩社交媒體忽略粉絲感受　Marf谷人氣秘訣

劇中的蝕/貼錢都要做的行為，問到現實中如果抉擇，Marf笑笑表示會睇情況。（葉志明攝）

ViuTV新劇《哪一天我們會紅》講述一班年輕YouTuber如何在網絡世界突圍而出，Marf@COLLAR化身經理人，帶領著許軼（Day）、蘇振維（Ray）、張毓軒（Shin）、鄧濤找方法，即要度橋、又要照顧「仔女」們的情緒價值，Marf坦言攰得開心，拍攝前不時參考身邊的經理人團隊。劇集呈現了不少幕後辛酸，如費盡心機拍片但效果不似預期、資源不足下如何運作，Day坦言拍攝後更了解幕後；Marf透露整個劇組相處融洽，如同營運一條頻道。「有幕係幕後出鏡幫我哋拍片，今次拍呢套劇好多係佢哋本身做緊嘅嘢，大家嘅一體性強咗好多，我哋都會成日學佢哋講術語。」

Day第一次拍劇，她曾有「女團唔啱拍劇」的錯誤想法，但經歷過今次，發現未嘗不可。（葉志明攝）

對於劇名，蘇振維認為每位演員都想被看見，但卻不會輕易說出口，曾在電影《盜月者》飾演「童童」一角的他，經歷過一陣子的人氣上升，但他只視為一次寶貴的經驗，而不會被沖昏頭腦。「嗰時去謝票都無太多想法，只係去參觀呢個畫面。呢個去得好快，幾個月前可以係人哋討論對象，幾個月後已經無人講，都好似係正常。」

蘇振維（Ray）因《盜月者》童童一角而引起極高討論，當時更獲安排與Edan 齊齊謝票。本身主力做舞台劇的他，如今成為自由身演員。（葉志明攝）

對於Shin來說，幕前幕後也都一樣，只是大家有著不同的工作崗位，沒有幕後的堆砌，幕前也不一定有光環。因《那年盛夏我們綻放如花》石曉陽一角而被認識， 劇集過後回歸平淡，Shin的心態跟蘇振維差不多，作為藝人，這種心態真是好嗎？。「呢個時代唔同以前，以前你只係會睇張國榮、梅艷芳，唔會睇其他海外嘢，而家資訊太多，你有審美疲勞時，有啲嘢你唔會想再睇。」蘇振維認為藝員很被動，想紅也要有作品，最緊要保持好心態。「心嘅時候盡情享受，過咗就唔好眷戀。」

鄧濤、Shin、Marf、Day、蘇振維。（葉志明攝）

Marf認為在被動、等機會的同時，確實有不少方法「谷人氣」。她說：「唔一定係要爆啲咩八卦嘢，可能係穿搭、談吐等等，大家都看在眼內，可能有個導演咁啱睇到你有佢想要嘅嘢，呢樣嘢你永遠都唔會知。所以我覺得紅係唔會有長期，雖然佢係我哋追求嘅嘢，但另一角度嚟講，我哋追求嘅係用興趣或擅長嘅嘢去維持生計。」Day曾因「女團」而認為不適合拍劇，但有了今次經驗，開竅之餘更變成迷妹！即睇影片看足本分享～

makeup： Jenny Fung （Marf & Day）

hair ： Kristy Cheng（Marf & Day）

stylist：Cedric Cheung（Marf & Day）

Costume：Marc Jacobs and Charles & Keith（Marf）、Sandro and Charles & Keith（Day）、aenrmous（Shin）