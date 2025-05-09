東張西望｜65歲婦獨力養大兒子　結婚買樓後反轉豬肚媳婦仲打奶奶

TVB節目《東張西望》今日（8日）一集就講到一位65歲住在澳門的陳女士，窮一生積蓄，打算幫兒子置業圓夢，怎料最後竟被兒子趕出家門。而這一切都要由兒子娶妻後開始，兒子5歲時陳女士就同老公離婚，自己獨力照顧兒子，日打數份工就是為了供他讀書，兒子大學畢業就在律師樓找到工作，更找到現在的妻子成家立室。但是自兒子結婚後，竟然發生媳婦對奶奶動粗兼趕出門，陳女士對此感到失望。

陳女士兒子5歲時陳女士就同老公離婚，自己獨力照顧兒子，日打數份工就是為了供他讀書。(節目截圖)

陳女士兒子5歲時陳女士就同老公離婚，自己獨力照顧兒子，日打數份工就是為了供他讀書。(節目截圖)

自兒子結婚後，竟然發生媳婦對奶奶動粗兼趕出門。(節目截圖)

陳女士窮一生積蓄幫兒子置業，於2018年拿出30萬為兒子付首期，頭2年更協助兒子供樓，之後因為陳女士退休，沒有幫忙供樓，在這個時候，兒子及媳婦對她態度突然大轉變。陳女士指被媳婦打：「佢一手一抓，捏實我左手。所以我呢度瘀晒，跟住用右手推我條腰，佢不斷推，一邊推我，一邊叫我走。」她當時即呼喊兒子幫忙，但是兒子沒有理會，陳女士高聲說要報警，兒子則指「你咪報囉」。

陳女士窮一生積蓄幫兒子置業，於2018年拿出30萬為兒子付首期，頭2年更協助兒子供樓。(節目截圖)

陳女士指被媳婦打。(節目截圖)

陳女士指被媳婦打。(節目截圖)

陳女士指被媳婦打。(節目截圖)

陳女士哭著表示：「真係好心痛。」因為乖兒子突然轉性，她覺得皆因由這層樓開始。陳女士因為子宮出現腫瘤需要切除，而手術後兒子及媳婦沒有多加關心，反而要陳女士自力更生，傷口未復原就叫她出去找工作：「話我遊手好閒坐喺屋企度，你明知我傷口都未復原，你就叫我出嚟做嘢，你根本係冇關心過我。」除了關係轉差外，生活上都出現一些奇怪的事件，例如衣物無故被淋醬油，跟媳婦爭執不斷。陳女士去報警反被兒子指她誣捏妻子，讓舅父及姨媽都感到心傷，因為陳女士從小供他讀書，反被兒子這樣對待。

陳女士哭著表示：「真係好心痛。」因為乖兒子突然轉性。(節目截圖)

陳女士因為子宮出現腫瘤需要切除，而手術後兒子及媳婦沒有多加關心，反而要陳女士自力更生，傷口未復原就叫她出去找工作。(節目截圖)

節目組陪同陳女士回家，看看到底情況有多壞，亦遇上了媳婦及兒子，兒子向節目組表示：「我冇禁止佢離開㗎！佢覺得危險，其實可以離開個單位㗎！」媳婦則隔著門說：「我冇做過任何動作嘅！係佢自己行咗出去，我閂返對門！」之後就一下子關了門，完全沒有理會陳女士站在門口。明天（9日）將會繼續播出陳女士與兒媳之間的事宜。

節目組陪同陳女士回家，看看到底情況有多壞。(節目截圖)

陳女士兒子。(節目截圖)

媳婦則隔著門說完「冇做過任何動作」就一下子關了門，完全沒有理會陳女士站在門口。(節目截圖)

媳婦則隔著門說完「冇做過任何動作」就一下子關了門，完全沒有理會陳女士站在門口。(節目截圖)