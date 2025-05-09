金牌司儀撰長文　教藝人寒冬吸客自救招數：令客戶畀貴啲請你都值

近年香港經濟低迷，公司節省資源，升斗市民也消費力疲弱，相信各行各業都體會到，而演藝行業亦首當其衝，正經歷冰河時期。金牌司儀林盛斌（Bob）雖然吸金力強，但他亦親身感受到市道有多差，除了道出自己眼見的影響外，亦提供了幾個方式教演藝界的同行自救，獲得陳懿德、朱敏瀚、張建聲、江嘉敏、詹天文、黎澤恩、李蘊、鍾晴、陳婉婷很多藝人留言讚好，紛紛表示受教了。



藝人除了拍戲、唱歌，另外的收入來源可能是拍廣告、宴會演出、外地登台等，不過Bob留意到去年年頭起，這類工作銳減，近半年更可以用「嚴峻」形容。他舉例，晚宴以前找開星級主持擔任司儀，現時為慳錢可能在公司內部找個口才好的同事取代便算；又或是品牌減少找明星做代言人，取而代之的是素人或KOL等等。面對這個情況，行內人到底要如何自救呢？

經濟差，演藝行業亦首當其衝，Bob都感受到市道很靜，撰長文勉勵演藝界同業如何自救。（IG@boblamshingbun）

有人可能會選擇減價，Bob說：「我冇任何意見，自己舒服就OK，反而我認為如果真係想增加自己嘅競爭力，就更加應該諗多啲方法令到自己『再勁啲』，點樣為之再勁啲呢，就係要去到一個位，客戶覺得就算俾多啲錢去請你做嘢都係值得嘅。」他建議台前幕後同業，好好利用社交平台去宣揚自己的優點，讓別人記得自己；同時都要裝備及提升自己去另一個境界，或是習得不同技能。Bob以自己的YouTube頻道Bobtivation為例，他說開YouTube後確實多了不同機構找他去分享，亦接到了有別以過往的工作機會。

Bob說自己開設YouTube後，確實多了不同機構找他去分享，亦接到了有別以過往的工作機會。（YouTube@Bobtivation 林盛斌）

他為不同崗位的演藝界人員提供了自救方式，首先，如果是演員，他建議想想自己還有沒有其他強項，「原來你都唱到兩嘴嘅，唔係太難聽嗰啲，有冇諗過嘗試吓主動搵啲投資者或者主辦單位，喺唔同嘅地方開嗰啲小型音樂會或者粉絲見面會，雖然成件事最後未必會令你帶嚟好多收入嘅，但係起碼叫做有嘢發生，有嘢去俾自己撈下，跟住喺所有社交媒體嗰度post返啲相同片，等人哋知道你仲喺個市場度有一定嘅吸引力。」若果唱歌難聽，又可以試試找其他幕前幕後手足，碌人情卡、以友情價幫客戶做宣傳或廣告，「係可能少錢啲㗎啦，但係都叫做有嘢做吓，有輸出，如果條片掂咗，爆咗嘅，可能跟住會有第二個客仔呢。」

Bob認為演員可以試試搞小型音樂會或見面會，起碼有嘢撈吓，讓人記得自己；又或者友情價幫人拍廣告。（《法證先鋒6》劇照）

若然不敢主動出擊，他建議演員都要嘗試吸引工作機會，例如找出以前的劇照、過往演出片段，放上社交平台分享與這些演出有關的點滴、趣事、啟發等等「呢類post，最有機會可以吸引到多啲人留言，除咗可以叫做激活吓自己個社交平台之外，亦都可以提醒大家你仍然係一個專業嘅演員，咁啱唔知邊個監製或者導演轆過睇到你個post，咁啱提醒咗佢嚟緊開嘅project就係要搵你。」又或者如果是司儀、主持，一樣可以分享自己之前工作的相或片，講講當時的感受，甚至是執生經驗，一樣可以讓潛在客戶記得自己是個專業MC。

Bob說到做到，他亦確實常常在社交平台貼出自己的工作照，讓人記得他是一位專業MC。（IG@boblamshingbun）

Bob說，可能有人睇完都會想：「X，嘥X氣啦，做晒呢啲嘢咪又咁！」不過他始終覺得，自怨自艾、望天打卦就必死無疑，反之只要肯踏出一步、主動出擊，肯做就或多或少有幫助。他勸勉大家：「同今日晏晝個天一樣，你同佢鬥灰，其實冇意思，不如正面啲、積極啲、樂觀啲、高頻啲，令自己嘅能量氣場好返啲，吸引多啲工作機會返嚟。」