中年3｜黃博父母專誠來港照顧愛女　李金凱找到屬於自己的價值

《中年好聲音3登峯之戰》將於本周日（11日）晚假啟德體藝館隆重舉行，本周六（10日）晚9點，翡翠台亦將播映時長半小時的《中年好聲音3之決戰前夕》，為決賽進行預熱。《決戰前夕》提到決賽當日場館會採用無柱式設計、確保視野無阻，並邀請了曾參與「2008年北京奧運會開幕式」、多個世界級大型文藝體育活動、音樂節及演唱會的舞台視聽團隊，打造令人耳目一新的決戰舞台。



張與辰

節目又率先披露了決賽評分準則，第一回合「必殺歌」，7位評審（排名不分先後）葉蒨文、張智霖、羅志祥、海兒、張佳添、周國豐及肥媽，每人最多可給出20分，去除最高及最低分評分後，每位參賽者評分總分為100分！第一回合還會加入「觀眾最愛好聲音」票數排名分，在相關投票活動中獲得第1及第2名將獲得20分，第3及第4名獲得19分，第5至第7名獲得18分；換言之，參賽者第一回合最多可獲120分，總分最高三位可晉身第二回合「快歌／慢歌決勝局」，爭奪冠軍殊榮。而第二回合總得分除了評審評分，還有「誰是冠軍」票數排名分，終極三強將根據所得票數、分別獲得20、19及18分。

張與辰同媽咪好似樣。

黃博感性落淚感激外界鼓勵

七強在節目中還輪流分享決戰前夕心情及參加《中年3》的最難忘時刻。被視為「男大魔王」的張與辰，直認決賽前夕「心情好忐忑」：「我好期待決賽快啲嚟，因為我好想企喺舞台度唱我首決賽歌《One Moment in Time》；同埋聽日係母親節，可以喺嗰度唱首靚歌畀媽媽聽，我覺得意義好大。」張與辰續指母親當年為了養家放棄音樂夢，並改為將夢想託付在自己身上。與辰又指自己一路這麼努力，就是為了爭取一個機會讓別人看到，並笑言：「呢次你爭取到喇，所以張與辰你好叻，但記住一定要保持謙卑，同埋對自己有信心啲。」「女大魔王」黃博，則希望決賽前夕有覺好瞓：「我希望可以內心平靜啲去享受個舞台，無論名次幾多，我覺得我都已經贏咗。比賽最大得著我覺得係搵番曾經好揮灑嘅自己。」黃博續指爸爸媽媽專誠提前來港為自己打氣：「佢哋希望多啲照顧我嘅生活，黃博呀，聽日比賽完，咩結果都好，都要開心接受，能夠嚟到呢度已經好叻架喇。」並哭著感謝曾鼓勵過她的人。

黃博

黃博

劉洋

趙浚承視兒子為最大動力

同為熱門的劉洋和李金凱，前者指參加《中年3》最大收穫是在香港認識了很多猶如家人的朋友，李金凱則坦言沒想到自己的歌能感動這麼多人：「有朋友真的有因為我，情緒變得沒那麼緊張，從而慢慢有了好的轉變；當我知道這些後，心裏的興奮和感動沒有辦法說出來，他們讓我知道我還有屬於自己的價值…我從童年幻想著來香港、到走上這個舞台，我用了整整24年，所以金凱，你已經贏了！」趙浚承則指參賽最大動力來自家人、尤其是兒子：「我想畀佢睇到爸爸好努力去做一件事，對於自己到呢刻都冇放棄，仲有得唱歌，都覺得好好彩。」

趙浚承

趙浚承

陳芷盈曾想過退賽

陳芷盈

占士丁丁則坦言想贏：「我第一次現身舞台時，個個都覺得我係gimmick，我證明咗大家錯了。我呢過去九個月真係好勤力好勤力，我覺得綜合咁多年打工生涯，學唱廣東歌係我最艱難嘅一課。」陳芷盈則坦言曾有一刻想過退賽：「真係唔容易，有時唱出嚟嘅歌唔係個個認同，甚至網絡上面好多評批。」她續指全靠信仰支持走到今天。

占士丁丁

周國豐笑言決賽是飛機大炮戰

另四位常規評審海兒、張佳添、周國豐、肥媽及節目主持車婉婉亦分享了對《中年3》的看法，出名要求高的周國豐，竟開口指《中3》決賽舞台高水準之餘，7強實力亦很接近：「簡直係飛機大炮戰！所以佢哋揀錯歌就死架喇。」