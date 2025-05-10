網民列8點狂批《中年3》參賽者缺點　唯特別睇好呢位奪冠：未結婚

歷時大半年，製作巨大的TVB節目《中年好聲音3》七強之戰將於星期日（11/05）舉行。決賽前夕，港陸新馬四地網民觀眾都相當關注賽果，也有不少人都粉絲討論區大談對各人的觀感，亦有人分析七位的優勢缺點。當然也有讚必有彈，亦有觀眾以長文分析，其中更暗指冠亞季早已內定等等，見解頗有討論性。

比賽時間咁耐，要入到七強真係唔容易。圖為《中年好聲音3》十強。（資料圖片）

有網友在討論區發文狠批《中年好聲音3》。他表示，其實自己也覺離開節目的伍仲衡不討喜，甚至乎表明立場以「非常討厭」形容他，但網友表示，仍認為他的評分尺度中肯，皆因現時節目評分準則令人失望：「完全失控了！」

劉洋《後來》

及後，他又一一點評7位參賽者，指劉洋用最無恥及醜陋的方式進入決賽，直言他只用一個曲風唱全部回合的歌曲，沒有新嘗試。在其他參賽者都努力改變之下，只他一人故步自封。

李金凱《歸來吧》有幾感動，睇肥媽同海兒嘅反應就知。

上回合用歌聲感動評審的李金凱也被狠批，被指「利用本身缺陷進入決賽」，將抖音，小紅書，微博上的唱歌風格搬到TVB，而且每次也是用相同方式唱歌。這名網友也表示，網上全無有關他的資料，暗示是李金凱有意為之。

張與辰獻唱《開門見山》獲得97分。

另一個大熱門張與辰也被批得體無完膚。他說，雖然張與辰表現四平八穩，奪冠後應是最少負評的。但爆出他的性取向後，可能令TVB卻步而臨時換角。他表示TVB粉絲未必會接受這種小眾歌聲。

最後七強名單：趙浚承

至於最近討論到甚高，逆轉勝殺入七強的趙浚承，似乎就不太受這位網友歡迎。他很批，趙浚承進入七強並不是靠個人實力，而是由大台背後力量捧入決賽。在綜合實力和人氣底下，他一定不是冠軍人選。

最後七強名單：占士丁丁

黃博獻唱《我的愛》獲得95分，成第二高分。

對於其餘三位，這名網友也有不同意見，認為占士丁丁的實力只屬6至7名，而且早前「突襲姜濤灣」一事可能對賽果有影響。他點評，被封「大魔王」黃博唱快歌是短版，在已婚或未必長駐香港的前提下，奪冠的機會進一步減少。

陳芷盈選唱陳曉東作品《心有獨鍾》。

逐個批評完，原來這名網友也有「心水」，他說陳芷盈是冠軍之選，加上未婚以及極少負面新聞，又可以長住香港及駕馭不同語言和曲風，大為發展空間。唯他也指出，陳芷盈有家庭和宗教包袱，或對三甲位置有影響。

見解都幾獨到。（Facebook截圖）

見解都幾獨到。（Facebook截圖）

總括以言，這位網友的分析不完全是無的放矢，例如伍仲衡的確畀分較手緊，而最近幾集評審亦大多數只畀17-20分，但不排除是演出比初賽時更精彩才獲高分。又，劉洋、李金凱的歌曲由初賽至上回合亦真的變化不大，但終歸是比賽，有人喜歡挑戰自己，有人喜歡做模範生，答標準問題也無可厚非。

早年吳家樂曾在網上節目中大爆，參加者需要簽約後才可進入決賽。（截圖）

不過，比賽以幾位專業評審評分作準，如果講到TVB可以控制分數，決定晉級與否的話，似乎就對幾位評審的專業略為有些不公平。早年吳家樂曾在網上節目中大爆，參加者需要簽約後才可進入決賽，又令這則討論增加不少熱度。