失婚玉女內地登台大曬富婆行頭 22萬Chanel超閃手袋極搶眼
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年41歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！早已實現財富自由的李彩華，仍努力工作密密賺，早前她就現身武漢登台演出，有網民上載了演出片段，並寫道：「被圈粉啦，很有親和力的港星。」大讚李彩華親民零架子，紮起高馬尾的她大騷長腿，踏入4字頭依然保養得宜！
而李彩華亦有在社交平台分享當日的造型照，身穿黑色透視衫襯紅色漆皮短裙的她，佩戴了多隻鑽石戒指，一身造型十分華麗，貴氣逼人，而她的一身行頭亦絕不簡單，頸鏈出自Balenciaga，上衣出自Gucci，拎着的水晶球晚宴包更是出自Chanel收藏家系列，據知該款手袋極為罕有，售價204,000人民幣（約22萬港元），價值不菲！
早年以玉女歌手身份入行的李彩華，在2006年轉戰內地後密密做，吸金力強勁，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億！而李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，包括Birkin Bag、Kelly Pochette、Kelly Danse、Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag）、Kelly Lakis、Kelly Doll Picto等等，更不乏超難買的限量版，盡顯富婆身價！
點擊下圖睇更多Hermès收藏：
+2