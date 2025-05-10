失婚玉女內地登台大曬富婆行頭　22萬Chanel超閃手袋極搶眼

現年41歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！早已實現財富自由的李彩華，仍努力工作密密賺，早前她就現身武漢登台演出，有網民上載了演出片段，並寫道：「被圈粉啦，很有親和力的港星。」大讚李彩華親民零架子，紮起高馬尾的她大騷長腿，踏入4字頭依然保養得宜！

性感。（IG@rainli1111）

圈中小富婆！（IG@rainli1111）

不時去旅行享受人生。（IG@rainli1111）

長腿！（IG@rainli1111）

李彩華現身武漢登台演出。（影片截圖）

登台演出。（影片截圖）

登台演出。（影片截圖）

大曬歌喉。（影片截圖）

大曬歌喉。（影片截圖）

零架子！（影片截圖）

而李彩華亦有在社交平台分享當日的造型照，身穿黑色透視衫襯紅色漆皮短裙的她，佩戴了多隻鑽石戒指，一身造型十分華麗，貴氣逼人，而她的一身行頭亦絕不簡單，頸鏈出自Balenciaga，上衣出自Gucci，拎着的水晶球晚宴包更是出自Chanel收藏家系列，據知該款手袋極為罕有，售價204,000人民幣（約22萬港元），價值不菲！

一身造型十分華麗。（IG@rainli1111）

一身造型十分華麗。（IG@rainli1111）

頸鏈出自Balenciaga，上衣出自Gucci。（IG@rainli1111）

拎着的水晶球晚宴包更是出自Chanel收藏家系列。（IG@rainli1111）

好閃！（IG@rainli1111）

據知該款手袋極為罕有。（小紅書圖片）

售價204,000人民幣（約22萬港元）！（小紅書圖片）

價值不菲！（小紅書圖片）

Chanel衝浪板約6萬。（IG@rainli1111）

成身Chanel。（IG@rainli1111）

好多Chanel。（IG@rainli1111）

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，在2006年轉戰內地後密密做，吸金力強勁，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億！而李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，包括Birkin Bag、Kelly Pochette、Kelly Danse、Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag）、Kelly Lakis、Kelly Doll Picto等等，更不乏超難買的限量版，盡顯富婆身價！

放在行李箱上的Hermès成功搶鏡！（IG截圖）

Hermès Kelly Lakis炒價約25萬。（IG截圖）

Hermès Kelly Doll Picto炒價約42萬。（IG截圖）

Hermès Constance III Miroir Clouté Bag炒價約40萬。（IG@rainli1111）

李彩華拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）

Hermès Kelly Doll Bag。（微博@李彩華Rainli李彩樺）

曾在劇集《家族榮耀》中出動過百萬名牌私伙。（劇照）

LV睡衣。（劇照）

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