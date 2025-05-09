我家的醫生劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《我家的醫生》陸劇又名(My doctor)，有陳麗雯、江月華作為編劇，薑威為執導，由周遊、黃堯、劉家禕、陳昊宇、賈景暉領銜主演的一套以現代都市為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《我家的醫生》電視劇情大綱

22歲的關旭初來乍到星城，因一頓飯引發身體不適，被送進了社區醫院。令他意外的是，為他看病的醫生，竟然是他的親哥哥趙東城。這對久未聯繫的兄弟由此重逢，也為青山綠水社區醫院的故事拉開了序幕。趙東城試圖拉近與關旭的距離，喚醒兄弟情誼，但屢遭拒絕。在這種尷尬的狀態下，關旭也被迫融入了與哥哥趙東城，以及公衛科主管余詩、康復科沈鑫鑫、住院部醫生張駿等同事們一同工作、吃飯、互相陪伴的生活。關旭親眼見證了他們在這個地方創造的一個個微小而重要的「奇蹟」，心中不自覺地崇拜他們。與此同時，這對兄弟各自的戀情也在此時悄然展開。關旭與青山綠水的醫護人員們一同經歷著這裡的悲歡離合，也品味著愛情帶來的酸澀滋味。

《我家的醫生》播出時間｜最新追劇日曆

《我家的醫生》電視劇幾時播?《我家的醫生》一共有14集，由芒果TV、湖南衛視播放，會員由5月9日至13日每日更新2集，之後每日更新一集，SVIP 提早看多一集。而非會員就每日一集。

電視劇我家的醫生@Weibo

《我家的醫生》演員人物關係圖

電視劇我家的醫生@Weibo

《我家的醫生》演員

周遊 飾 趙東城

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黃堯 飾 餘詩

電視劇我家的醫生@Weibo

劉家禕 飾 關旭

陳昊宇 飾 許鏡俠