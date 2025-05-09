無懼｜66歲逆齡男神演華人總探長　成「警察專業戶」型到炸裂

由李燦琛擔任監製兼主演的劇集《無懼》，近日亮相內地優酷劇集片單中，有望在今年內開播。而該劇雲集不少香港演員演出，其中66歲的苗僑偉又再一次飾演警察角色，令不少網民都直言他簡直是「警察專業戶」，大家都期待他在警察角色上有何變化。

《無懼》有望在今年開播。（微博圖片）

苗僑偉外型高大，身材黝黑壯碩，曾在多部劇集中出演不同類型及崗位的警察角色，就好像《學警雄心》警校教官李Sir、《雷霆掃毒》高級督察向Sir、《使徒行者》總督察卓Sir、《飛虎之雷霆極戰》飛虎隊總警司駱Sir等，警察形象深入民心。

苗僑偉飾演過不同類型的警察。（微博圖片）

苗僑偉被指是「警察專業戶」。（微博圖片）

而在《無懼》中他就飾演香港舊時代的總四大華探長之一，是當時華人在警察系統中擔任的最高職位，據指他飾演的岑樂天是一名性格豪爽、心思細密的人，因為要飾演一位傳奇人物，所以他在角色上下了不少功夫，對該角色的背景做了不少功課，因為被該劇故事吸引，他足足等了5年時間開拍。

劇集在馬來西亞拍攝。（苗僑偉微博圖片）

除了苗僑偉之外，姜晧文在劇集中飾演的顏貫一是一位具有狼子野心的探長，是苗僑偉的得力助手，二人有不少對手戲，好戲之人大鬥演技，令不少網民相當期待。除了他們之外，還有周秀娜、胡子彤、馬志威、吳家樂等參演，陣容強大，而該劇在馬來西亞拍攝。

《無懼》主要圍繞在六、七十年代香港發生的故事。（優酷微博圖片）

《無懼》主要圍繞在六、七十年代香港發生的故事，從最大毒梟李志豪（李燦琛 飾）在1993年出獄展開。他原本是一位三餐不飽的小混混，但所幸得到防暴隊隊長陳火韜（陳家樂 飾）所救，之後他因我得罪上司而被調反貪近，從而結識華人總探長岑樂天（苗僑偉 飾），他亦被器重，令原本被看好有岑樂天接班人的顏貫一（姜皓文 飾）妒忌。而周秀娜在劇中飾演一位住在九龍城寨的寡婦王瑛琦，向各人在權勢、金錢等上展開大對決。