NCT WISH香港舉行演唱會全場爆滿　白馬王子造型冧粉絲：我鍾意你

K-pop男團NCT WISH一連兩天在亞洲國際博覽館舉行他們首次在香港的演唱會《2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in HONG KONG》，作為他們亞洲巡演的其中一站，吸引不少來自香港及其他地方的NCTzen WISH（官方粉絲名）前來捧場。

NCT WISH在香港舉行演唱會。

在是次演唱會中，6位成員均全力以赴演出，帶來了接近20首歌曲，他們穿起閃亮全白西裝如白馬王子般唱出道冠軍歌《WISH》正式登場，隨即引來粉絲們的熱烈應援。而為了將現場氣氛推上高峰，NCT WISH隨即送上《Steady》、《Sail Away》和《Miracle》三首大熱作品，憑藉精湛舞技和演出，令觀眾們留下深刻印象。

熱舞過後，NCT WISH當然要第一時間跟觀眾打招呼，成員們更努力苦練廣東話跟現場的粉絲拉近距離。他們一開始齊聲說：「香港大家好！尖叫聲！」又化身暖男再說：「好掛住你哋！我鍾意你！」即時引來粉絲們瘋狂尖叫。而即將在5月11日生日的Sion更一邊脫下衣服，一邊用廣東話表示：「大家好，我係Sion！」作自我介紹。

NCT WISH用廣東話同粉絲們打招呼。

6位成員全力以赴演出，帶來了接近20首歌曲。

另外，NCT WISH為了讓觀眾們享受他們的演出，更特別將演唱會變成遊戲一樣，除了自己的作品，更特別演繹了NCT U的《Make A Wish》和神話的《Eusha！ Eusha！》這些經典的K-pop代表作，成功迷倒了每一位現場觀眾。接着NCT WISH又跟粉絲大玩全場手燈人浪，場面既有氣勢又十分美麗，構成一個難忘的畫面。成員們還用廣東話大讚：「NCTzen WISH世一！」 而到了Encore部份，NCT WISH特別送上剛推出的迷你專輯同名主打歌《poppop》，這首歌更成功奪得韓國Mnet、KBS和MBC三大電視台音樂節目的三台冠軍歌，為他們的音樂事業寫下了重要的一頁，這份喜悅當然要跟粉絲們一起分享，最後6位成員送上《Our Adventure》作為演唱會最後一首歌曲，象徵他們不怕冒險的勇氣之餘，更會跟歌迷一起創造美好的片段。