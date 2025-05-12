中年好聲音3｜占士丁丁曾捱地盤月入僅一萬　苦練中文終圓夢

TVB節目《中年好聲音3》決賽於星期日5月11日舉行。節目吸引了4,200位來自中內地、香港、馬來西亞、新加坡的參加者，所以說能夠從4千之中晉級七強，無論奪得名次與否，其實也已經是大贏家。



占士丁丁（Dan James）在《中年好聲音3》唱《愛是永恆》。（截圖）

參賽者之一的占士丁丁以5燈之姿參加初選繼以晉級，雖然他為不懂中文的英國人，但憑努力練習和有感染力的演出而突圍，在第二階段以張學友《李香蘭》直接晉級，後在比賽第八階段，20強晉身16強比賽中，他又以張學友《愛是永恆》再度感動觀眾和評審。據他本人所說，因為他不懂中文的關係，所以每次練新歌都要花費大量時間一粒一粒字練習，又要理解歌曲背後的意思，十分有毅力和誠意！

占士丁丁（Dan James）話佢以前係Rock Star，原來真㗎。

為什麼人稱「鬼佬」的占士丁丁會參加香港的真人騷歌曲比賽？他在《香港01》專訪中就曾經提到，數年前自己已踏足演藝事業，在中國的夜場酒吧和酒廊獻唱，後來愈來愈受歡迎更走訪各地表演。因緣際會之下，來到香港工作登台表演，因此愛上了這個地方。除了可觀收入，也獲得相當大名氣，更獲得「No.1 MC Asian」的殊榮。

占士丁丁表示，當時同時做緊超級市場。朝早返超市，下午去地盤做散工。（梁碧玲 攝）

後來，占士丁丁因為拍tiktok片爆紅多人認識，被發掘去做直播帶貨。

後來因疫情關係，他不得已要留在英國，由於演藝工作停頓所以不得已要做地盤散工和超級市場員工，同一時間返兩份工維持生活，月入僅約一萬港幣。他形容，當時生活猶如從天堂跌入谷底。「你能明白嗎？從一個巨星跌回原形，變成一無所有的普通人。」幸而，後來因為一條抖音片而爆紅，有人找他做直播帶貨，生活才得而改善。不過，唱歌夢一直被他埋藏在心裡，直到他回到香港，發現有《中年好聲音3》比賽後，又再燃起他的鬥志。

人生就係咁。雖然占士丁丁可以繼續做帶貨瘋狂搵錢，但係佢又不甘於只係帶貨。最後又返到香港繼續闖蕩。（梁碧玲 攝）

專訪2｜《中年3》占士丁丁鐵漢柔情憶父子情落淚：天賦遺傳自他

占士丁丁（Dan James）進入7強。（《中年好聲音3》截圖）

占士丁丁（Dan James）父親原來咁靚仔！（受訪者提供）