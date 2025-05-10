執法者們｜「上位小花」慘被撕衫封口企圖侵犯　大灑鹽花仲露玉背

新劇《執法者們》是由邵氏兄弟與內地平台優酷聯合製作，導演為黃國強，監製為樂易玲，並由黃宗澤、陳豪、馬國明、吳啟華、宣萱、蔡潔等人主演。《執法者們》是一部以香港執法部門為題材的時裝電視劇，內地平台於5月7日開始播放，而TVB方面，則未有官宣真正播出日期及時間，但就已經有不少「風聲」表示TVB將於5月19日會接替《虛擬情人》播出。

由邵氏兄弟與內地平台優酷聯合製作的《執法者們》，是一部以香港執法部門為題材的時裝電視劇。(影片截圖)

《執法者們》集合了不少的視帝、視后、男神及女神演出的一部劇集。(影片截圖)

未知是否因為劇中一直在講香港執法部門工作的關係，「短裙仔」與「美腿」頭幾集都欠奉，但日前播出的第7集之中，就有一些比較大膽的場景。劇中講到於ICAC工作的陳瀅需要化作卧底混入香港海關調查案件，作為上司的馬國明已經一早告知她不要自作主張行動，但陳瀅為了調查案件，竟然化身色情場所女郎。她穿上性感黑色蕾絲露腰裝，在黑色蕾絲下黑色胸罩緊貼著胸部，胸前更有3條黑色幼帶固定胸罩，「事業線」都無所遁形。

陳瀅為了調查案件，竟然化身色情場所女郎。(影片截圖)

陳瀅穿上性感黑色蕾絲露腰裝，在黑色蕾絲下黑色胸罩緊貼著胸部，胸前更有3條黑色幼帶固定胸罩，「事業線」都無所遁形。(影片截圖)

陳瀅偷影人哋親熱。(影片截圖)

陳瀅偷影人哋親熱。(影片截圖)

陳瀅偷影人哋親熱。(影片截圖)

陳瀅偷影人哋親熱。(影片截圖)

之後講到魯莽的陳瀅被對方發現她在色情場所內偷拍別人親熱，於是被人抓到另一間房，而一直與陳瀅正在通話的馬國明聽到她的求救後，心急如焚加快駕車速度前往營救。雖然保安拉著陳瀅一直叫她：「唔好郁！」但身為執法部門成員的她馬上踢開保安，可惜她只有一人難以戰勝兩名男士，最終她雙手被捉實及嘴巴被膠紙封著，保安更粗暴撕開她雙臂的蕾絲。

陳瀅被對方發現她在色情場所內偷拍別人親熱。(影片截圖)

陳瀅被對方發現她在色情場所內偷拍別人親熱。(影片截圖)

最終陳瀅雙手被捉實及嘴巴被膠紙封著。(影片截圖)

最終陳瀅雙手被捉實及嘴巴被膠紙封著。(影片截圖)

最終陳瀅雙手被捉實及嘴巴被膠紙封著。(影片截圖)

陳瀅更被保安粗暴撕開她雙臂的蕾絲。(影片截圖)

陳瀅暈掉後，保安想作進一步的侵犯，把她身軀反轉後用力撕開她背部的蕾絲布料，陳瀅就露出雪白的背部。保安想繼續侵犯陳瀅時，馬國明已經趕到並敲響了警鐘，聽到警鐘響了的同伴馬上說：「唔好玩啦，睇吓咩事先啦，行啦！」這樣才阻止了保安繼續侵犯陳瀅。

陳瀅暈掉後，保安想作進一步的侵犯。(影片截圖)

陳瀅暈掉後，保安想作進一步的侵犯。(影片截圖)

陳瀅的身軀被反轉後用力撕開她背部的蕾絲布料。(影片截圖)

陳瀅就露出雪白的背部。(影片截圖)