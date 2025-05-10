「TVB上位小生」去油膩感成功　新造型即收獲大量網民心心眼

藝人丁子朗近日又有新劇播出，原來是由邵氏兄弟與內地平台優酷聯合製作的《執法者們》，他雖然不是主演，但戲份也不輕，頭幾集已有不少的鏡頭。丁子朗於劇中飾演一名小混混丁小非，是黃宗澤的兄弟亦是線人，他雖然面對黃宗澤第一句一定是「線人費」，但他仍然為兄弟兩脅插刀去做好每一件事。

丁子朗於劇中飾演一名小混混丁小非，是黃宗澤的兄弟亦是線人。(影片截圖)

丁子朗雖然面對黃宗澤第一句一定是「線人費」，但他仍然為兄弟兩脅插刀去做好每一件事。(影片截圖)

丁子朗雖然面對黃宗澤第一句一定是「線人費」，但他仍然為兄弟兩脅插刀去做好每一件事。(影片截圖)

丁子朗雖然面對黃宗澤第一句一定是「線人費」，但他仍然為兄弟兩脅插刀去做好每一件事。(影片截圖)

丁子朗雖然面對黃宗澤第一句一定是「線人費」，但他仍然為兄弟兩脅插刀去做好每一件事。(影片截圖)

丁子朗於劇中飾演一名小混混丁小非，是黃宗澤的兄弟亦是線人。(影片截圖)

丁子朗於劇中飾演一名小混混丁小非，是黃宗澤的兄弟亦是線人。(影片截圖)

丁子朗於劇中飾演一名小混混丁小非，是黃宗澤的兄弟亦是線人。(影片截圖)

而早前TVB播出的劇集《奪命提示》丁子朗亦是主角之一，當時飾演方子超的他已經被網民大讚，指他的「油膩感」終於減少了，角色非常清爽，令人眼前一亮。丁子朗早前接受訪問時提到：「好多人都話丁丁做嘅角色好油膩，但係都係只限於角色，我覺得我個人就還好。」因為有些角色很自戀，所以才會令人對他有油膩的感覺，故他飾演方子超時獲網民大讚。

早前TVB播出的劇集《奪命提示》丁子朗亦是主角之一，當時飾演方子超的他已經被網民大讚。(影片截圖)

指丁子朗的「油膩感」終於減少了，角色非常清爽，令人眼前一亮。(影片截圖)

指丁子朗的「油膩感」終於減少了，角色非常清爽，令人眼前一亮。(影片截圖)

今次於《執法者們》中，丁子朗所飾演的丁小非再下一城獲得不少網民激讚：「原來他的好看只是還沒發掘出來！天啊《執行（法）者們》的丁子朗原來可以那麼好看啊這不才是他原本的樣子嗎導演有眼光」、「這居然是丁子朗！看執法者們覺得這個男孩挺帥氣的還以為哪個tvb新人演員沒想到是丁子朗，哈哈哈啊剛看完奪命提示，兩部劇像兩個演員差別還是很大呀丁子朗你超適合這髮型哈哈哈哈」。

今次於《執法者們》中，丁子朗所飾演的丁小非再下一城獲得不少網民激讚。(影片截圖)

今次於《執法者們》中，丁子朗所飾演的丁小非再下一城獲得不少網民激讚。(影片截圖)

今次於《執法者們》中，丁子朗所飾演的丁小非再下一城獲得不少網民激讚。(影片截圖)

今次於《執法者們》中，丁子朗所飾演的丁小非再下一城獲得不少網民激讚。(影片截圖)

今次於《執法者們》中，丁子朗所飾演的丁小非再下一城獲得不少網民激讚。(影片截圖)

他的髮型獲得很多網民大愛，更有網民最初不發現是他。(小紅書截圖)

他的髮型獲得很多網民大愛，更有網民最初不發現是他，但就覺得聲音很熟悉，後來才發現原來這個帥帥的小伙子就是丁子朗。網民亦笑指他「去油成功」，對他另眼相看，成功再收獲一大批粉絲喜愛。

網民後來才發現原來這個帥帥的小伙子就是丁子朗。(影片截圖)

網民後來才發現原來這個帥帥的小伙子就是丁子朗。(影片截圖)

網民亦笑指他「去油成功」，對他另眼相看，成功再收獲一大批粉絲喜愛。(小紅書截圖)

他的髮型獲得很多網民大愛，更有網民最初不發現是他。(小紅書截圖)