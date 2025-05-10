台灣女歌手琳誼邀到金曲歌王蕭煌奇獻聲助陣　雙金聯手創作詞曲

雙金聯手！琳誼Ring曾奪下電視金鐘獎戲劇類主題歌曲殊榮，8日推出全新創作專輯《名偵探琳誼MyRingWorld》，以化身為「非典型偵探」的角色為概念，結合她獨到的觀察力與敏銳的情感描寫，創作出十首風格多元的音樂篇章。趁勢推出最新主打單曲《帶你去逛街》邀來金曲歌王蕭煌奇獻聲助陣！兩人更聯手創作詞曲，打造出這首充滿美味的閩南語歌曲，MV將於今晚19:00在官方YouTube頻道上架。

琳誼Ring曾奪下電視金鐘獎戲劇類主題歌曲殊榮，8日推出全新創作專輯《名偵探琳誼MyRingWorld》，以化身為「非典型偵探」的角色為概念。（公關提供）

呼應專輯名稱，琳誼Ring在新歌化身成「美食名偵探」尋找巷弄美食，用輕快活潑的曲調，唱出逛街的自在與愜意。這首歌宛如與親朋好友一起去悠閒散步，騎著摩托車穿梭大街小巷，品嘗冰豆花、炸蚵嗲、鹹酥雞等夜市美食，在微風中唱著歌，笑鬧著彼此吃得太飽的趣事，不僅充滿濃濃的人情味，更透過琳誼Ring與蕭煌奇默契十足的合唱，展現出生活中最簡單卻深刻的小幸福，讓人聽著不禁想立刻邀上朋友，一起來一場隨興又療癒的逛街！

呼應專輯名稱，琳誼Ring在新歌化身成「美食名偵探」尋找巷弄美食。（公關提供）

創作時琳誼Ring特別與蕭煌奇老師相約一起寫歌，歌名是《帶你去逛街》但逛的全都是美食小吃，琳誼Ring笑說：「沒辦法，我跟煌奇老師都很愛吃，出去逛街當然會吃遍各種美食！」有趣的是，MV拍攝的第一顆鏡頭，竟然是「騎機車」！蕭煌奇挑戰騎乘WeMo共享機車載著琳誼Ring奔馳上路，蕭煌奇把騎機車的第一次體驗獻給她，事前劇組把機車固定在機關上，再由汽車在前方引導前進，兩人戴上安全帽用最安全至上的方式完成這個不可能的任務。琳誼Ring興奮大喊：「非常酷！」蕭煌奇玩得不亦樂乎，打趣說：「騎車很好玩，解鎖交通工具，下次要挑戰開飛機。」琳誼立刻接說「那開飛機也要載我」

台灣女歌手琳誼邀到金曲歌王蕭煌奇獻聲助陣。（公關提供）

新歌歌詞充滿各式美味食物，對於創作概念，蕭煌奇坦言，因為聽聞琳誼Ring是一個吃貨，於是決定來寫跟一首跟吃有關的歌曲，他大方稱讚：「聽妳很多歌都滿好聽。」更獻上祝福：「琳誼是一個非常開朗溫暖的女孩，跟她相處一天真的很開心，從這首歌開始，希望接下來妳有更多好的創作。」

新歌歌詞充滿各式美味食物，對於創作概念，蕭煌奇坦言，因為聽聞琳誼Ring是一個吃貨。（公關提供）

琳誼Ring則欽佩蕭煌奇非常專業，即便面對錄音當下臨時調整歌詞的狀況，都能快速把歌詞記下在腦海，加上完美的詮釋，比原本設定的時間提早收工，感謝老師傳授了許多閩南語歌詞特有的「氣口」與文法、要避免倒音等專業知識，讓她直呼獲益良多！更私下詢問歌王開嗓的祕方，得到一個特別的方式，推薦可以嘗試吃控肉上面那塊油脂的部位，讓喉嚨更為濕潤。

琳誼Ring則欽佩蕭煌奇非常專業，即便面對錄音當下臨時調整歌詞的狀況，都能快速把歌詞記下在腦海。（公關提供）

兩人拍攝MV當天可說是小吃巡迴之旅，走訪了永康街、南機場夜市，從早吃到晚，踩點各式不同小吃店，一整天吃遍了鹹酥雞、手搖飲、滷味、牛軋餅、蔥抓餅、雞排、珍珠奶茶等，連熱愛美食的琳誼Ring都到了極限：「我們現在超級飽！真的吃不下了。」蕭煌奇也笑回：「吃到飽飽飽！真的吃太多了，我們寫這首歌到底是為什麼，為了折磨自己，年輕人還是比較會吃！」MV特別邀請來「夜市王」超人氣主持人美麗本人客串各個小吃攤的老闆，讓劇情呈現更為幽默有趣。

兩人拍攝MV當天可說是小吃巡迴之旅，走訪了永康街、南機場夜市，從早吃到晚，踩點各式不同小吃店。（公關提供）

這次除了帶來全新創作專輯外，琳誼也開心宣佈自己即將舉辦個人演唱會：《名偵探琳誼MyRingWorld》新專輯演唱會-台北場，6月15日在「SUB」LiveHouse開唱，門票將於下周5月16日（五）12:00在Indievox售票系統開賣。專輯全新主打《帶你去逛街》音源及MV已於串流平台和相信音樂官方YouTube上線，讓美食偵探琳誼Ring與蕭煌奇一起帶你去逛街，吃出台式小吃新滋味！