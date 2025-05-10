舞台王者一家享天倫樂被偶遇　老婆獲讚靚到發光夫妻互動好有愛

現年59歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) 於2017年4結婚，婚後育有一對寶貝女兒，7歲大女Chantelle (郭詠希) 與5歲細女Charlotte (郭詠萱)，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人結婚已經8周年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。

方媛郭富城轉眼結婚八年。（IG：@aaronkwokxx）

郭富城方媛一家四口。（IG：@aaronkwokxx）

郭富城為太太方媛送上驚喜。（IG：@aaronkwokxx）

郭富城作為一家之主，平日都是忙於工作努力賺錢養家，又拍戲又開巡唱，真是相當之忙碌，但他一有時間就會陪伴家人，享受親子時光與天倫之樂，絕對是一個好老公及好爸爸。

日前就有網民於社交網分享了在香港偶遇郭富城一家四口的動態生圖，以「Repulse Bay vibe偶遇郭天王一家」為標題，留言寫道：「淺水灣影灣園喝東西偶遇了郭天王一家，郭天王看上去好年輕，活力滿滿！方媛也超級漂亮，又瘦又嬌小白到發光五官好精緻！兩個女兒都好漂亮精緻！i人不想上去打擾，好在老公拍我還把別人拍了進去。」相中可見郭富城正在與老婆方媛聊天，兩個寶貝女兒就在玩耍，畫面相當溫馨。博主又補充說：「方媛確實好漂亮 而且巨小只超可愛哇」。