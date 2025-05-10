中年好聲音3｜爆李金凱「侮辱」劉洋？　好友剖白：關係到位

《中年好聲音3》決賽《中年好聲音3登峯之戰》於星期日（11/5）晚舉行，7強參賽者，趙浚承、李金凱、陳芷盈、劉洋、張與辰、占士丁丁及黃博將爭奪三甲席位，不過決賽前卻爆出疑似劉洋「侮辱」李金凱一事，在myTVSuper的YouTube頻道的影片中，可以看到兩人疑似為口音問題爭論。



睇片頭仲以為劉洋同李金凱鬧交。（YT截圖）

睇片頭仲以為劉洋同李金凱鬧交。（YT截圖）

影片中，片頭就看到劉洋笑指被李金凱「侮辱」，他說：「我是東北人，你侮辱東北人！」李金凱則笑回：「沒有、沒有！是侮辱東北人當中的你。」

到底發生什麼事？今日（10/5）眾人揀選出場次序時，他們接受《香港01》訪問，劉洋解釋：「是調侃，就是關係到了一定程度。」李金凱：「關係到位才會這樣說話。關係不到位就不會這樣。現在就是，他唱完我會說：『你唱這是什麼呀？』」他們形容，那只是好朋友之間的「互損」，開玩笑。

大家放心，其實劉洋同李金凱感情好好。（林迅景 攝）

大家放心，其實劉洋同李金凱感情好好。（林迅景 攝）

為什麼又會出現「侮辱」這個字眼？劉洋續說：「好像是丁丁一開始說一個普通話咬字的問題，他說我有東北腔。」李金凱補充：「他說：『我是東北人，你侮辱東北人。』然後我就說：『我不是侮辱東北人，而是單純侮辱你這個人』哈哈哈！」為什麼說是東北人就是侮辱？李金凱解釋：「因為我們在教普通話，但是劉洋的東北音重嘛，只是開玩笑！」

《中年好聲音3》決賽《中年好聲音3登峯之戰》7強，趙浚承、李金凱、陳芷盈、劉洋、張與辰、占士丁丁及黃博。（林迅景 攝）