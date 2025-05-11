中年好聲音3決賽｜黃博揀壓軸唱《If i Ain't Got You》有策略？

《中年好聲音3》決賽《中年好聲音3登峯之戰》於星期日（11/5）晚舉行，7強參賽者，趙浚承、李金凱、陳芷盈、劉洋、張與辰、占士丁丁及黃博將爭奪三甲席位。黃博累積分數最多，所以日前（10/5）決賽前夕，揀選出場次序時，她就選擇了最後一名出賽。



《中年好聲音3》決賽《中年好聲音3登峯之戰》七強，黃博。（截圖）

大合照（左起）：占士丁丁、張與辰、黃博、許濤、陳芷盈、李金凱、劉洋、趙浚承

黃博接受《香港01》訪問時，被問到為什麼選擇最後一名出賽？她回答說：「我揀嘅係第七位表演。因為我覺得，嗰陣時大家都唱完，所以成個台就係我㗎啦。我好想完全咁去享受個舞台。（唔鍾意同人分享？）都唔係嘅，我相信每人都有幾分鐘，都係佢嘅，但係我覺得我嗰一刻可以完完全全咁去放鬆，唔理個結果。」

《中年好聲音3》決賽《中年好聲音3登峯之戰》七強，黃博。（截圖）

有策略？她回答：「我覺得最先出場可能冇乜着數，因為我之前都試過第一個出場，我覺得個場未warm up，評審考慮評分仲未好清晰。（但係你做壓軸，之前個個都唱得好勁，咁點算？）佢哋唱得好勁，我一早都知㗎啦，但係我冇諗策略，你好勁，我要避開你咁樣。我反而係諗點樣去唱好首歌。」

黃博表示會輕鬆面對決賽。（林迅景 攝）

黃博、陳芷盈。（林迅景 攝）

問道，她選擇唱《If i Ain't Got You》，她解釋：「我覺得呢首歌同我自己價值觀比較相似，作者係911之後失去一個朋友之後寫嘅一首歌，佢發現金錢名譽，財富都唔重要，最重要嘅係有冇人關心你，身邊有冇你最愛嘅人、朋友、鼓勵你嘅人。我覺得呢樣嘢係最緊要。」

黃博表示會輕鬆面對決賽。（林迅景 攝）

有沒有考慮過自己奪冠或失落三甲？她回答：「我幻想過所有結果，希望自己好平靜咁去接受所有結果。屋企人都話放低所有包袱好輕鬆咁上台，享受個舞台，享受嗰一刻，長途首歌。」