27歲冼靖峰勁迷信話講出聲願望唔靈　淨係希望身材可以keep住好

「寶藏歌手」冼靖峰即將於下星期（15日）迎來27歲的生日，早前他的歌迷會幫他舉辦了一個生日會，冼靖峰更請來好友丁子朗、王汛文、邢慧敏到場一起狂歡，而冼靖峰的師兄黃建東則為主持人。冼靖峰為在場的粉絲唱了幾首歌曲，之後更大玩遊戲，揭露更多他的秘密。

「寶藏歌手」冼靖峰即將於下星期（15日）迎來27歲的生日，早前他的歌迷會幫他舉辦了一個生日會。(胡凱欣 攝)

冼靖峰更請來好友丁子朗、王汛文、邢慧敏到場一起狂歡，而冼靖峰的師兄黃建東則為主持人。(胡凱欣 攝)

冼靖峰更請來好友丁子朗、王汛文、邢慧敏到場一起狂歡，而冼靖峰的師兄黃建東則為主持人。(胡凱欣 攝)

冼靖峰更請來好友丁子朗、王汛文、邢慧敏到場一起狂歡，而冼靖峰的師兄黃建東則為主持人。(胡凱欣 攝)

冼靖峰接受《香港01》訪問時表示今年的生日願望是：「最緊要就係保持住個心境永遠都係十八歲！」愛錫粉絲的他不忘感謝出席生日會的每一位，相信粉絲亦很滿意他的安排，因為每一位粉絲離場時都帶著開心的微笑。至於被問到生日願望許很久，其實是許了什麼時，他即笑指「好多啊」，迷信的他指說出來願望就不會靈驗，所以只肯透露其中一個：「就係希望我身材可以keep住都係一個好嘅狀態！」

冼靖峰接受《香港01》訪問時表示今年的生日願望是保持住個心境永遠都係十八歲。(胡凱欣 攝)

迷信的冼靖峰指說出來願望就不會靈驗，所以只肯透露其中一個。(胡凱欣 攝)

迷信的冼靖峰指說出來願望就不會靈驗，所以只肯透露其中一個。(胡凱欣 攝)

迷信的冼靖峰指說出來願望就不會靈驗，所以只肯透露其中一個。(胡凱欣 攝)

早前冼靖峰在社交平台分享了一張健碩身材的照片，被問到是否健身有成時，他笑稱「有少少成果」：「始終可能我細個都係一個真係好肥嘅肥仔，所以要keep都真係唔容易，我飲食習慣又或者我本身一啲生活上嘅習慣要真係180度咁轉變，而屋企人又好好啦，真係好配合我嘅飲食啊，同埋我嘅運動習慣咁樣。（幾時同大家分享正面？）正面慢慢嚟，我都唔知啊。」但因為正面比較弱，所以他仍然未肯露正面給大家看看成果，但他會繼續加緊進步，讓大家見證他「肥仔變瘦仔」的成果。他亦指到時如果需要露正面的話，可以與作品掛勾「可能演唱會、可能新嘅歌、可能係劇、可能係Magazine Cover」。

早前冼靖峰在社交平台分享了一張健碩身材的照片，被問到是否健身有成時，他笑稱「有少少成果」。(胡凱欣 攝)

因為冼靖峰正面比較弱，所以他仍然未肯露正面給大家看看成果，但他會繼續加緊進步，讓大家見證他「肥仔變瘦仔」的成果。(胡凱欣 攝)

因為冼靖峰正面比較弱，所以他仍然未肯露正面給大家看看成果，但他會繼續加緊進步，讓大家見證他「肥仔變瘦仔」的成果。(胡凱欣 攝)

冼靖峰近期更被網民指是「香港朴寶劍」，大讚他很帥，他即笑指要謝謝每一位讚他的人，但亦虛心表示：「我都不敢攀比啦當然，因為佢真係好靚仔！」他自覺自己沒有他那麼帥，所以不忘感謝稱讚他的網民。

冼靖峰近期更被網民指是「香港朴寶劍」，大讚他很帥。(胡凱欣 攝)

冼靖峰笑指要謝謝每一位讚他的人。(胡凱欣 攝)

雖然他被讚是下一任「國民老公」，但他就表示自己沒有想太多，反而想大家多點留意他推出的作品：「大家見到冼靖峰呢個歌手係一個乜嘢嘅歌手！」至於讚他帥的那些，大家笑笑就好了。

冼靖峰被讚是下一任「國民老公」。(胡凱欣 攝)

至於被問到長大一歲後會否有些新目標時，他則自爆「應該有啲旅遊節目」，更透露在作歌作詞的路上不斷嘗試：「暫時就呢兩方面比較多，劇就唔知啦，希望監製會睇中我啦。（會唔會有啲嘢挑戰下自己？）其實而家就加緊練習學緊電結他，因為我自己聽嘅歌其實好多都係電結他involved嘅歌，咁所以好希望可以有一日攞個電結他出嚟彈solo。」相信他拿著電結他出來彈奏時，應該會有更多小女生被他迷到。

冼靖峰自爆「應該有啲旅遊節目」，更透露在作歌作詞的路上不斷嘗試。(胡凱欣 攝)