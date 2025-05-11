林明禎任鄭秀文演唱會嘉賓性感搶鏡　拿大袋珍藏要偶像簽名當禮物

鄭秀文 (Sammi) 一連8場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，在5月9日於威尼斯人綜藝館開鑼，Sammi首場嘉賓請來了好友胡定欣，兩人合唱《談情說愛》。Sammi當晚表示她和胡定欣是跟同一位唱歌老師學唱歌，說道：「大家會覺得好好奇，點解會請定欣做我演唱會嘉賓？佢又唔係歌手。就係因為我知道佢好鍾意唱歌，我哋每個禮拜喺同一個地方上堂，好有緣份，友情就係慢慢喺呢啲見面建立。」

鄭秀文近日正忙於舉行演唱會。(ig圖片)

鄭秀文近日正忙於舉行演唱會。(ig圖片)

而昨晚舉行的第二場演唱會，鄭秀文就邀請了大馬性感女神林明禎做嘉賓。昨晚林明禎為鄭秀文演唱會擔任嘉賓，打扮性感在台上勁歌熱舞，兩人又手拖手合唱《親密關係》。林明禎嬌小的身軀被鄭秀文拖住手在台上四圍行好，顯得份外可愛。林明禎當晚還帶了好多鄭秀文的CD珍藏到場，希望獲得本尊親筆簽名。林明禎在台上拿住一袋珍藏說道：「其實我有準備禮物畀自己，我準備咗超多你既專輯。」鄭秀文看到有她出道的CD，即說：「呢個係我出道既CD，你出咗世未？」林明禎就用國語表示：「這裡差不多30周年，這裡都是我年代，陪着我所有人生階段。」她叫鄭秀文幫她從名，鄭秀文說會一邊吃飯一邊幫她簽。

林明禎擔任鄭秀文演唱會嘉賓。(YOUTUBE截圖)

林明禎擔任鄭秀文演唱會嘉賓。(YOUTUBE截圖)

林明禎擔任鄭秀文演唱會嘉賓。(網上截圖)

林明禎擔任鄭秀文演唱會嘉賓。(網上截圖)

林明禎擔任鄭秀文演唱會嘉賓。(網上截圖)

林明禎打扮性感。(網上截圖)

林明禎打扮性感。(網上截圖)