《中年好聲音》參賽者商場如廁被偷拍　怒斥核突：辦大事你走去影

網絡上不時都有廁所被裝針孔攝錄機偷拍的消息，令人如廁時都人心惶惶，近日就有一位38歲《中年好聲音》參賽者拍片公開自己在商場男廁「開大」被偷拍的遭遇，指對方猖狂到在廁格上方舉機偷拍，他十分無奈，並已作出影片被流出的準備，表示：「原來男人去廁所都要小心啲囉，如果大家喺網上見到我嘅片，咁都唔好驚訝。」

近日，曾參加《中年好聲音》的蕭家浩拍片公開自己在男廁「開大」被偷拍的遭遇，指對方猖狂到在廁格上方舉機偷拍。（Threads@edmondsiu_701）

曾參加《中年好聲音》及《全民造星》，現職保險、自由身演員及模特兒的蕭家浩，近日在社交平台拍片，自爆在海港城男廁內被偷拍「辦大事」，使他非常憤怒。他說自己在廁格內準備離開時，見到門上方有個手機套，原來一直拍住自己：「我馬上嗌一聲『喂！』咁佢即刻走啦，我就即刻着返條褲扣返粒鈕，都未扣好晒，我已經追出去喇，出去已經唔見咗，因為我扣粒鈕都可能幾秒，因為我嗌，佢已經知道我發現咗，跟住我入返去攞返個袋嘅時候，就已經唔見咗人。」

蕭家浩多次參加演藝比賽。（IG@edmondsiu_701）

蕭家浩馬上報警，警方亦很快到場及翻看CCTV，結果真的見到有一個男人在廁所入完又出、出完又入，他續說：「我諗佢就係睇吓個廁所環境有冇人，廁所得我一個人，喺個廁格裡面去緊廁所，佢就再出去出面望吓有冇人，結果仲要喺度拍，我諗拍咗1分鐘，警察話佢入咗嚟兩次，第二次入咗分零鐘度，拍完之後跟住就走咗喇。」

他著完褲想追出去，犯人已逃之夭夭，警方其後到場翻看CCTV，見對方入過男廁兩次，推測他偷拍了約1分鐘。（Threads@edmondsiu_701）

他非常無奈和氣憤，表示：「點解要走去影個男人去廁所咁核突啫？我都唔明！你鍾意睇嘅你平時去沙灘更衣室、泳池更衣室、健身室，大家沖完涼你咪自己望吓，興奮咪算囉，你冇理由就咁……大佬，喺度『辦緊大事』，你走去影㗎嘛？大佬，係咪呀？」

蕭家浩非常無奈和氣憤，表示：「點解要走去影個男人去廁所咁核突啫？」（Threads@edmondsiu_701）

他說：「你鍾意睇嘅你平時去沙灘更衣室、泳池更衣室、健身室，大家沖完涼你咪自己望吓，興奮咪算囉。」（Threads@edmondsiu_701）

他坦言雖然CCTV有拍低對方，不過也未知警察能否捉到這名犯人，視乎事件嚴重性，恐怕機會渺茫，他又說：「佢都話，即係你係周潤發嘅、你係謝霆鋒嘅，咁梗係即刻捉到啦，咁我都想分享畀大家知，原來男人去廁所都要小心啲囉，如果大家喺網上見到我嘅片呢，咁都唔好驚訝。」網民踴躍留言，蕭家浩就再透露事件在商場洗手間發生，非辦公室樓層，犯案者目測為30歲以下的年青人；另外也有人提醒某些廁所也是高危地點，不過也有人不滿蕭家浩叫對方去更衣室偷睇，留言：「應呼籲有特殊辟好人仕（士）去返自己嘅基地,唔係叫佢哋去沙灘,更衣室睇嘢……」蕭家浩對此表示抱歉。

他坦言雖然CCTV有拍低對方，不過也未知警察能否捉到這名犯人，視乎事件嚴重性，又說：「佢都話，即係你係周潤發嘅、你係謝霆鋒嘅，咁梗係即刻捉到啦。」（Threads@edmondsiu_701）

他無奈說：「原來男人去廁所都要小心啲囉，如果大家喺網上見到我嘅片呢，咁都唔好驚訝。」（Threads@edmondsiu_701）

模特兒出身的蕭家浩曾於2011年參加香港先生，當時被指樣貌酷似蕭正楠，最終獲得「iMR大獎」，即人氣獎。他曾出過歌曲《我太安份》，多年來亦未放棄演藝夢，近年參加過《全民造星》及《中年好聲音》，亦曾拍攝《疊影狙擊》、《新聞女王》等劇集，可惜他在《中年好聲音》表現一般，100強止步。他私下也十分有正義感，除了今次舉報偷拍犯外，他曾經勇擒小巴縱火狂徒，並與對方搏鬥。

蕭家浩模特兒出身。（IG@edmondsiu_701）

蕭家浩都有少少肌肉。（IG@edmondsiu_701）

年輕時更在2011年的《香港先生》獲得「iMR大獎」。（IG@edmondsiu_701）

他亦參加過《全民造星》。（IG@edmondsiu_701）

近年有參演《新聞女王》等劇集。（IG@edmondsiu_701）

又參加《中年好聲音》。（IG@edmondsiu_701）

顏志恆、李佳與蕭家浩（IG@edmondsiu_701）

蕭家浩是「中1生」。（IG@edmondsiu_701）