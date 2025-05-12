張致恒做苦力唔夠錢交租堅瞓街？　雯雯發逾30個Post倒數被趕日期

現年40歲的張致恒（Steven）為養活一家六口，已洗心革面正正經經搵工作，現時在寛頻公司擔任拉線工人，可惜一家開支大，生活仍是入不敷支。日前老婆區燕雯（雯雯）在社交平台自爆每月租金$15,000，由於欠租被逼搬遷，並揚言今次：「我哋齊上齊落一齊接受，亦不再強求人去幫。」

張致恒同雯雯當年係奉子成婚。

雯雯多次表示想離婚，但為了四個仔撐下去。（YouTube@Uglymama 雯雯）

母親節前一天（10日），雯雯開始無間斷跟網民玩「你問我答」，表示：「既然冇路行，不如傾下計（偈）」。連出逾30個Post，由雯雯選出問題，內容都是圍繞她所面對的生活困難、健康情況，亦有不少人給予鼓勵，為她說聲「加油」！

唔少網民留言鼓勵雯雯。（ig@ugly__mama）

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至於最迫切的「欠租」問題，雯雯似乎已到無計可施地步，她昨日（11日）透露欠租一個半月，而業主已限定她們一家要在「9日」後搬出，若以今日（12日）計即只剩8日，她連環發帖說：「冇屋住亦租唔起」、「有冇人有紙皮箱或紅白藍袋可以幫下？」、「其實冇地方可以去，冇得交今個月租，又點會租到新屋」、「準備冇地方住」。有人建議跟業主商談「兩個月先補交租」，雯雯說：「有，佢堅持要我哋走」、「搵都冇用，邊會有業主租比我哋，就算有呢個好用，我都邊度有呢舊錢」、「死路，冇人會租。有，我哋都冇幾萬蚊」，網民續問：「今鋪堅要瞓街？她說：「之前係有好心人，所以次次唔洗（使）發生，去到今次，我已經接受現實」，還自問「執完嘢之後？」

欠交一個半月租。（ig@ugly__mama）

9日後要搬走。（ig@ugly__mama）

已開始執嘢。（ig@ugly__mama）

雯雯表示租唔起新屋。（ig@ugly__mama）

冇幾萬蚊。（ig@ugly__mama）

當中亦有具建設性的留言，有網民指有朋友有特平村屋可以以6千餘元租給他們一家，兼可以養狗，但雯雯卻半信半疑：「背（會）租比我？」她透露一直有社工跟進張氏一家，但政府公屋排期需要很長時間，而她亦堅決不會棄養狗狗：「已經10年，佢係我家人，你會唔會放棄你家人？！」

有網民有建設性提議。（ig@ugly__mama）

連出幾十個post。（ig@ugly__mama）

有網民問係咪堅要瞓街？（ig@ugly__mama）

母親節笑話？（ig@ugly__mama）

唔放棄養狗，因為已視為家人，好有愛。（ig@ugly__mama）

雯雯的心臟有問題，她透露近日有些變化，並說：「呢兩日一邊眼突然腫痛，要好用力爭（睜）開眼，講嘢都痛困難」。對有網民建議她保姆，但由於家中有自閉症小朋友，所以不適合與陌生小朋友一同照顧，對被指「仲慘過嫁普通人」，雯雯自覺：「我係累左小朋友」，還說了一個母親節笑話：「尋日話比200你明天睇醫生，今日話搵到咪話你知」。她承認自己患有抑鬱情緒問題，不想再放code叫人幫忙：「冇咁多好人」、「只會比人玩」、「真係好攰」。

健康唔太好。（ig@ugly__mama）