中年好聲音3｜黃博212分大熱奪冠　曾志偉宣布《中4》明早報名

《中年好聲音3登峯之戰》去到最後部份，劉洋突破自我，首度挑戰英文歌，唱出《Without You》獲葉蒨文、肥媽等評審大讚，但黃博未有感到壓力，接力唱《沒有你還是愛你》，因為覺得有情感、有難度、有技巧，不過其Fans張智霖就覺得「同樂隊有啲碰撞，有啲唔完美嘅完美喺入面」；海兒就讚她很Magical，今晚演出的三首歌最喜歡這首。而張與辰唱《情人》，羅志祥（小豬）讚他快歌與慢歌很不一樣，很棒；張佳添更稱《中3》決賽可能是三屆之中最好看的一屆，更給予極高評價：「你以前畀我覺得你係屬於舞台，今日你畀我覺得，舞台係屬於你！」直言看好他奪冠。

劉洋《Without You》（葉志明攝）

劉洋《Without You》（葉志明攝）

黃博《沒有你還是愛你》（葉志明攝）

黃博《沒有你還是愛你》（葉志明攝）

張與辰《情人》（葉志明攝）

張與辰《情人》（葉志明攝）

不過最終三甲誕生，張與辰未如張佳添預測中奪冠，三甲依次是季軍劉洋（208分）、亞軍張與辰（209分）及冠軍黃博（212分），黃博說：「好想多謝《中年好聲音》呢個節目，畀我一個追夢嘅機會，搵返曾經嘅夢想、自信、堅持同勇氣，而且多謝每一位觀眾，多謝每一位鼓勵我嘅人，多謝每一位戰友，多謝每一位台前幕後嘅每一位！多謝大家！感激每一位評審，多謝！」

黃博由頭帶到尾，大熱奪冠。（TVB）

季軍是劉洋。（葉志明攝）

評審都替劉洋高興。（葉志明攝）

亞軍是張與辰（葉志明攝）

黃博奪得10萬元獎金。（葉志明攝）

恭喜黃博！（TVB）

而頒獎後，曾志偉即場宣布，明早8點開始《中年好聲音4》報名。他說：「首先好多謝各位咁支持我哋《中3》，但係的確大家上上下下都好辛苦，《中4》馬上就會來臨，但係要俾個時間佢哋休息吓，所以原本諗住今晚就報名喇，而家改為聽日8點，就開始報名啦！」