中年好聲音3｜李金凱叫劉洋請佢食1個月飯　對方即答允：我照顧他

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》昨日（11日）舉行總決賽「登峰之戰」，一直都是大熱門的李金凱，大熱倒灶未能入3甲，他接受傳媒訪問時表示不會不開心：「在這裡唱歌，這麼大的舞台，這麼多人聽到你唱歌，你還有什麼不開心？」雖然他沒有不開心，但就表示有遺憾，而這個遺憾就是比三甲少唱了兩首歌。



李金凱大熱倒灶未能奪得3甲，他接受傳媒訪問時表示不會不開心。(葉志明 攝)

李金凱被問到滿意好友劉洋的名次時，他認為劉洋的名次可以更好：「看他排在我面前來說，我就原諒他。他那頓飯3萬塊錢的話，怎麼說都要請我吃一個月啦。」說到合約時，他直認已經跟TVB 簽了約，他指：「這個舞台給了我們結果，是這個舞台讓這麼多人都喜愛我們，這個舞台讓這麼多人看見我們，我們還是要知道知恩圖報，你不能說風光了一把開心了，就拍拍屁股走人。」

李金凱被問到滿意好友劉洋的名次時，他認為劉洋的名次可以更好。(葉志明 攝)

劉洋對於要請李金凱吃一個月飯，他即大氣表示沒問題：「來我家住一年，我照顧他，好朋友，真的。」他更透露之後會與金凱有更多的合作，因為除了認識了一年多外，二人的家相隔不太遠，只是一個小時車程就到，劉洋指像香港去深圳般近。

劉洋對於要請李金凱吃一個月飯，他即大氣表示沒問題。(葉志明 攝)

「重炮手」劉洋今次於比賽中奪得季軍，被問到對自己成績有否滿意時，他表示是「沒想到拿到第三名」。對於表演時在台上他是獲得全場掌聲，但最後結果出來時季軍有否失望，他表示沒有可不可惜：「我只想把握這三首歌，不管是我的咬字，或者是我的舞蹈動作也無所謂，是我這一段時間的付出及台前幕後的付出。」

「重炮手」劉洋今次於比賽中奪得季軍，被問到對自己成績有否滿意時，他表示是「沒想到拿到第三名」。(葉志明 攝)

劉洋曾被網民指不用廣東話唱歌，之後他就改變成唱廣東話的歌，自己也有勤加練習，至於之後有機會在香港繼續發展會不會挑戰廣東話歌時，他即笑指會：「第一件事就要去學習廣東話，學習粵語，要下一分苦功，因為粵語真的好難。（現在廣東話最棒是哪一句？）多謝大家！」

劉洋曾被網民指不用廣東話唱歌，之後他就改變成唱廣東話的歌。(葉志明 攝)

張與辰表示自己沒想過能奪得亞軍：「可以攞到獎我已經好開心。」有收集獎盃癮的他指今次除了奪得亞軍外，「觀眾最愛好聲音大獎」及「紅地毯最佳甫士獎」亦是他的囊中秒，他即笑指「夠啦夠啦」。對於只奪亞軍，張與辰被問到知否自己哪一點不夠強，以致失分時，他則表示沒想過：「因為今日真係乜嘢殺手鐧都出埋嚟，但我覺得唱慢歌黃博的確唱得比我好，因為佢個感情係好豐富，同埋佢把聲真係太靚！」

張與辰表示自己沒想過能奪得亞軍。(葉志明 攝)

有網民指張與辰像開演唱會般，但他就表示今次是抱著這個心態去演出：「咁難得有呢個機會，咁難得咁大個台、咁多觀眾、咁正嘅舞台、咁正嘅音響，即係全部都係Top 1嚟㗎，我唔玩我幾時玩啊？所以我呢次就係押重本都冇所謂啦，豁出去，我就要著到最靚，我就要著到最勁，我就要當好似自己嘅演唱會咁，套套衫都出嚟比人哋『嘩』咁嘅Feel囉。」