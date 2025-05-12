你看不到的中年好聲音3｜肥媽同周國豐今年唔鬧交　一齊轉鬧人？

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》總決賽「登峰之戰」昨日（11日）由一廠移師到新場地啟德體藝館舉行，由黃博、劉洋、占士丁丁、張與辰、陳芷盈、李金凱及趙浚承7人一同爭奪冠軍，今年擔任評判的人數增加至7人，分別有：肥媽、周國豐、張佳添、海兒、羅志祥、張智霖及葉蒨文。今年的《中年好聲音3》更加設紅地氈環節，各位藝人都悉心打扮出席，為節目加添了一份百花爭艷感。去年節目在一廠錄影時，肥媽與周國豐在廣告時段隨著幾個位嘈交，今年二人則坐在一起，但是，二人同時站起來對後面的觀眾席做了什麼？



一開場見到8000人嘅場差不多坐滿。(胡凱欣 攝)

其實都真係好full，唔怪得一票難求啦。(胡凱欣 攝)

羅志祥遠道而來香港，竟然得一組燈牌？(胡凱欣 攝)

一公布咗三甲係邊個，台下面啲人已經即刻走。(胡凱欣 攝)

可能隔離場仲有五月天，要鬥快走，唔係走唔切。(胡凱欣 攝)

人群當中仲有方力申的爸爸方毓仁。(胡凱欣 攝)

一著燈都走咗大半。(胡凱欣 攝)

但呢班太太點都要喺現場打卡。(胡凱欣 攝)

除咗3甲之外,其實都仲有好多姐姐同哥哥都圍著車婉婉想拍照。(胡凱欣 攝)

點少得李金凱，佢都係一個「打卡點」。(胡凱欣 攝)

占士丁丁同屋企人傾得好興起。(胡凱欣 攝)

Rita老板黃博攬到好緊啊！(胡凱欣 攝)

原本呢堆都係譚輝智囓粉絲。(葉志明 攝)

中一同中二生喺晒呢個VＩＰ包廂內邊，邊飲酒邊欣賞比賽。(葉志明 攝)

明星足球隊嚟撐邊個場啊？。(葉志明 攝)

佢哋行開咗啫，唔係走咗嘅。(葉志明 攝)

張智霖坐得耐都要伸下筋骨。(葉志明 攝)

黃博老公同人講咩。(葉志明 攝)

黃博老公聽到下一個係老婆表演即急急腳跑返入場。(葉志明 攝)

肥媽送心心出去？(葉志明 攝)

肥媽同周國豐一齊望住啲咩咁惡？(葉志明 攝)

唔通一齊鬧人咩。(葉志明 攝)

一公布誰是第一時，他們全部站起來了，但不忘自拍返張先。(葉志明 攝)

樂小姐都係一個好好嘅集郵對象。(葉志明 攝)

呢兩個係咩人？要蕭世和親自接待？(葉志明 攝)

原來呢班係譚輝智粉絲，已經是最多人的。(葉志明 攝)