你看不到的中年好聲音3｜肥媽同周國豐今年唔鬧交　一齊轉鬧人？

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》總決賽「登峰之戰」昨日（11日）由一廠移師到新場地啟德體藝館舉行，由黃博、劉洋、占士丁丁、張與辰、陳芷盈、李金凱及趙浚承7人一同爭奪冠軍，今年擔任評判的人數增加至7人，分別有：肥媽、周國豐、張佳添、海兒、羅志祥、張智霖及葉蒨文。今年的《中年好聲音3》更加設紅地氈環節，各位藝人都悉心打扮出席，為節目加添了一份百花爭艷感。去年節目在一廠錄影時，肥媽與周國豐在廣告時段隨著幾個位嘈交，今年二人則坐在一起，但是，二人同時站起來對後面的觀眾席做了什麼？
一開場見到8000人嘅場差不多坐滿。(胡凱欣 攝) 其實都真係好full，唔怪得一票難求啦。(胡凱欣 攝) 羅志祥遠道而來香港，竟然得一組燈牌？(胡凱欣 攝) 一公布咗三甲係邊個，台下面啲人已經即刻走。(胡凱欣 攝) 可能隔離場仲有五月天，要鬥快走，唔係走唔切。(胡凱欣 攝) 除咗3甲之外,其實都仲有好多姐姐同哥哥都圍著車婉婉想拍照。(胡凱欣 攝) 點少得李金凱，佢都係一個「打卡點」。(胡凱欣 攝) 中一同中二生喺晒呢個VＩＰ包廂內邊，邊飲酒邊欣賞比賽。(葉志明 攝) 黃博老公聽到下一個係老婆表演即急急腳跑返入場。(葉志明 攝) 一公布誰是第一時，他們全部站起來了，但不忘自拍返張先。(葉志明 攝) 原來呢班係譚輝智粉絲，已經是最多人的。(葉志明 攝)