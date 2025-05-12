MIRROR夜粥組落油尖旺宣傳　AK妙論3年約 ：誠意係好需要成本

男團MIRROR夜粥小組今日（12日）落區宣傳下月演唱會，由旺角坐開篷巴士到尖沙咀，AK、Lokman、Alton、Frankie沿路拿著高峰咪與路人、遊人宣傳明天公售，時而做交通指揮，十分好笑。4子接受訪問時，坦表示第一次以這種方式宣傳，十分新鮮，如票房理想，隨時會encore 。

男團MIRROR夜粥小組，左起：Alton、Lokman、AK、Frankie落區宣傳下月演唱會。（鄺鈺瑩攝）

Lokman、Alton與Dee經營的泰式餐廳早前結業，Lokman表示：「經一事長一智，所有嘢都係學習同經歷，睇吓你有幾多成本去上幾多堂，嚟緊成本開始無咩，儲多啲再去睇下唔同經歷。（今次入骨定入血？入心。」Alton 認為如今不少飲食業都面對困境，而他們因為是公眾人物所以被放大討論，決定結業時沒有掙扎，反而感到可惜，因為不少人對餐廳都有不同的回憶。

四子登上巴士。（鄺鈺瑩攝）

四子頂著炎熱天氣。（鄺鈺瑩攝）

而對於姜濤早前在小組團綜口快快爆出剩返三年約，AK表示：「份份約都有期限，實際數字係幾多我哋就唔講。到時候真係會，大家都一定會知道，我哋唔會秘密地解散，到時MIRROR有啲咩去向，一定會同大家講。」Lokman 又話無論三年或三十年，人總需要勇敢生存，路一定要走。AK即謂如何走下去就要看誠意。「而誠意係好需要成本，顧住同員工嘅一個協調。（咁公司過去誠意如何？）當天我只是一個黃毛小子，嗰時嘅概念⋯同埋物價會升值，唔可以用嗰時時間、感情去計。我哋未傾到去呢個圈，所以不能奉告、而定只係專心演唱會。」

四子獲大批粉絲前來支持。（鄺鈺瑩攝）