黃澤鋒被鬧自私老婆代解畫　撐起頭家無壓力：養多四五個都濕濕碎

黃澤鋒很懂得體諒太太陀BB辛苦，雖然沒有請工人，但澤鋒除了教游水和打拳賺錢外，還會兼顧家務工作，他說：「我哋做男人，坦白講，老婆大肚時幫唔到啲乜，唯係心靈上令佢平伏啲，我叫佢唔好諗其他嘢，多啲鼓勵。」

黃澤鋒煮飯洗碗一腳踢

現在黃澤鋒每星期返足七日工，每日只睡5、6小時，朝早六時多起牀，先叫醒太太，然後叫囡囡起身，送完囡囡返學便和太太吃早餐及買餸，之後接送囡囡參加課外活動後，才去教游水。他說：「我呢個年紀唔會去蒲，我唯一唔滿意自己係太夜煮飯俾佢哋食，8、9點返嚟，但都冇辦法。」身旁的陳麗麗甜笑說：「阿女唔鍾意爸爸煮嘛。」

小黃妃真係好精靈鬼馬。

見到爸爸強勁臂彎，妃妃都忍唔住摸吓。

問到一人撐起頭家會否大壓力？黃澤鋒中氣十足充滿自信說：「我咁講實俾人鬧，其實我養多四個五個都冇問題，對我嚟講濕濕碎，我有自己泳會，我其中一位教練依家80歲都仲教緊，最重要係講技術。」

被批評自私只想追生仔？

黃氏一家住在屯門一個700多呎的單位，是家人的物業，住屋衣食無憂，還有為小朋友未來作好準備。不過，陳麗麗超高齡懷孕，惹來外界很多負面的聲音，更有人覺得黃澤鋒「自私」不理太太安危，澤鋒未開聲，太太已緊張為護丈夫，開腔說：「單方面叫自私，但有商量下就唔關自私事，更唔關佢哋（網民）事。」澤鋒則說：「我同太太相處咁耐，每件事不管好與壞都同佢有量，今次仲有埋黃熙恩（女兒）。」他強調不會強逼太太做任何事，他說：「人工受授呢樣嘢一定係全個Family去決定，大家一條心去走先會成功，稍有一個散咗就冇㗎嘞。」他亦否認要追生仔，揚言生仔生女一樣咁開心。

黃澤鋒唔使工作都全加照顧屋企，笑言呢個年紀唔會去蒲。（IG@briancfwong）

有幫手湊小朋友。（IG@briancfwong）

教游水。（IG@briancfwong）

爸爸媽媽一齊教打拳。（IG@briancfwong）

陪返學。（IG@briancfwong）

陳麗麗懷孕5個月，但都係肥肚唔肥人。

成個Family都好有愛。

不認同《破‧地獄》金句

對於有網友引述電影《破‧地獄》中黃子華的金句作出討論：「我都唔細50幾歲喇，到個仔18歲，70歲㗎喇，我有幾多時間畀佢呀？就當我哋好彩，活到90好唔好？咁即係話佢要用呢世人最黃金、最美麗、最當打嘅年華，去照顧我哋兩個老嘢呀，我哋都冇問過佢想唔想嚟呢個世界，佢一嚟到我哋就掉兩嚿大包袱畀佢，咁對佢公唔公平呢？」黃澤鋒不表認同：「其實邊一個人係唔需要承擔父母？知唔知咩叫『孝順』，孝即係要對佢好好，順者陪也。我媽媽40幾歲先生我，60年代40幾歲都好老，我都陪到我媽媽95歲死嗰日。子華戲中講話小朋友犧牲晒啲時間陪兩老，我覺得family係要有個延續，咁先係完整，我係好傳統嘅人。」

場地提供：Chef’s Stage Kitchen（元朗）

黃澤鋒表示媽媽95歲時因疫情離世，覺得照顧父母係子女責任，不分年齡。（IG@briancfwong）