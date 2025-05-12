《中年好聲音3》決賽收視破開播紀錄 逾 162 萬觀眾捧場

無綫公布上周（5 日至 11 日）收視，根據 CSM 媒介研究及YOUBORA 收視資料數據顯示，昨晚舉行的《香港何濟公止痛退熱散呈獻︰中年好聲音 3 登峯之戰》引來全城話題，一票難求下取得跨平台直播收視最高 25.1 點，觀眾逾162 萬，踞收視榜首，並打破開播以來收視紀錄；接住播出的《中年好聲音 3 王者駕到》最高收視 20.9 點（135 萬觀眾）。

翡翠台周一至周五各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視 22.6 點（146 萬觀眾），踞收視榜次席；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視 20 點（129 萬觀眾）；由王敏奕、朱敏瀚主演的純愛小品劇集《大灣區航空德島米子仙台航線呈獻︰虛擬情人》最高收視 16.7 點（108 萬觀眾）；外購劇《慶餘年 2》最高收視 16.6 點（107萬觀眾）；由梁芷珮擔任主持全新旅遊節目《南美潮什麼》最高收視 13.2 點（85 萬觀眾）。

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視 15.7 點（102 萬觀眾）；接住播出《中年好聲音 3 之決戰前夕》作為周日決賽先導節目，最高收視 13.9 點（90 萬觀眾）。