MC張天賦最低潮要人過錢先可以撳到一百：會問自己為咩呢

由《造星》到「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」緊接「叱咤樂壇男歌手銅獎」再加上3場紅館，出道4年，MC張天賦曾笑指如今財務自由度是「叫外賣唔使睇價錢」。但回望出道前的日子，窮得戶口只有兩位數，不要說外賣，當時住西貢的他，為了慳錢，由西貢市中心拖著一堆樂器行上位於「半山」的屋企也試過，問朋友借錢亦時有發生，狼狽為自己感到羞恥。訪問中，MC多次自認是「衰仔」，如果人生可以重來，他入行做歌手的機率是三十分之一 。「我唔會多謝自己堅持 ，因為呢份堅持係人哋嘅支持砌出嚟。」



當年的「衰仔」，如今已變成了好仔一名，至少不會再與媽媽駁嘴。（葉志明攝）

新歌《懷疑人生》MV其中一幕是MC在提款機前查詢餘額，熒幕顯示有二千多元。「多咗架啦 ，最低潮連銀行都唔需要去，要人過錢先可以撳到一百。《造星》嗰時用晒所有時候參加比賽，我都唔知點捱過，有時拍到好夜，而第日要開早，我會直接瞓廠；如果真要返屋企，我搭到西貢市心，再行返上山，仲要拎住結他 ，痛苦！有時行行下都會問自己 『為咩呢』其實都憨居。」因為青春、也因為快樂，所以繼續戇居，靠做侍應、busking勉強維生活，但MC說如果人生重來30次，大概有25次他會選擇乖乖地去讀書，再找一份穩定的職業。

《懷疑人生》MV的這一幕，MC認為是太多，當年他窮得連一百元都提不出來。

入行前打過不少工，不過MC話幸好不用睇別人面色。

如果沒有入行做歌手，MC話自己應該都會找一份「客服、口才了得」的正職。（葉志明攝）

周圍借錢感羞恥

MC曾在加拿大留學，他坦言家境不算太差，直到爸爸生病令家中失去經濟支柱，回流香港後一心靠自己打工賺錢，窮極的時候，問朋友借錢也不願向父母透露半句。「當初都問得頗多人借錢，經歷唔好受。打好一大段嘢，猶豫send唔send，連撳個send掣都feel ashamed，『如果佢唔借點算呢？』睇對方係咪在線上，點解仲未覆⋯⋯老實講，我真係唔知自己點撐過來 ，好狼狽、亦為自己感到羞恥，當時我係有能力承擔起啲嘢，但未有想法同責任心，未有智慧去知道要咁做，只係覺得舒服咪得囉。」

MC人生的第一位貴人，是現在的助手Yee Yee，對方當時無條件的付出，不是每個人都可以做到。（IG圖片）

MC坦言當然沒有盡到做仔的責任，令爸爸生病時過得好一點。

走佬都要有隻錶

由窮極到加入華納，MC說他收到的第一、二期糧全用來還債。「到真係買嘢，係買咗隻錶畀自己，覺得男人點都應該有隻錶，同埋睇太多港產片，有咩事走佬拎隻錶都可以頂一排，我當時幾歲，邊有咁成熟！而家有繼續買錶，不過係當collection。」談到入行的得與失，MC認為是換取，用「唔可以踢拖背心落街拮魚蛋」來換取手錶，如果要認真計算的話，「無得係咁食」是比較要他的命，除此之外，MC覺得「你返工都要付出時間同精力」，這一位打工仔，心態又幾好。

手上每個紋身都有記念價值，當初被張媽媽以為是貼紙。（葉志明攝）

提到父母，尤其是爸爸，MC特別內疚，是因為當時未有盡到做仔的責任、未有好好想辦法如何令患癌父活得舒服一點，而手上一個接一個的紋身，亦是用來提醒自己，問到「MAKE IT POP」、「DISCIPLINE」實踐了多少，MC細想了一會，表示仍有距離。「MC依然有好多嘢需要進步，好在佢身邊有啲頂得順佢嘅人，我都頂唔順自己。」想知道MC點解會覺得自己是衰仔、當初如何狼狽不堪，睇埋影片。

Hair : Rex Yuen @myös

Make-up : Tammy Au