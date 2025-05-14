中年好聲音3｜張與辰獲粉絲豪贈極粗金鏈！　一身行頭過百萬？

TVB節目《中年好聲音3登峰之戰》日前（5月11日）圓滿結束，結果由黃博、張與辰和劉洋分別贏得冠亞季軍，並掀起全城熱話！「中3」冠亞季軍及肥媽、周國豐和海兒出席昨日（12/5）三甲見面會。張與辰透露心情還未平復下來，還是相當興奮。



有網民指張與辰像開演唱會般，但他就表示今次是抱著這個心態去演出。(葉志明 攝)

張與辰攞亞軍。（葉志明攝）

被問到回家後的心情和最想做的事，他透露自己最想食「煎炸嘢」，特別是炸雞。「因為要保住把聲，再加上減緊肥，希望決賽嘅時候比最佳狀態大家睇，所以控制咗好耐，所以第一件事係想食好多嘢。」

「中3」亞軍張與辰。（林迅景 攝）

賽後訪談節目中，張與辰透露自己離開了馬來西亞12年，他在《香港01》訪問中，表示離開母親的時間更長。「2005年開始搬離怡保去吉隆坡，直至到12年前搬去台北，所以都離開佢身邊好長一段時間。」他表示，暫時目標留在港發展。「呢個係我一直都好想發展同埋過嚟住嘅地方，好多人話香港好多人，物價又貴屋又貴，點解我咁鍾意？我唔知點解，可能因為我由細到大都睇住港產片長大，我覺得香港對我嚟講係一個好親切嘅地方。」

他表示，雖然留港發展，但仍希望抽時間回馬來西亞發展歌唱事業：「咁就可以有機會陪多啲屋企人，多啲時間陪媽媽，所以我覺得呢個節目真係好好，我好幸福。」

條金鏈好粗仲好墜手⋯⋯（林迅景 攝）

他提到，自己與TVB已經簽約，但並不覺得是一件壞事，反而習慣了簽約。「等你有job嘅時候就接，其實呢個好正常。（搵少咗？）可能我習慣咗，由以前到而家都係要同公司分，所以對於我嚟講冇差別。我最想同公司提出嘅係，出自己嘅歌，同埋我好想開屬於自己嘅演唱會，最好可以開到返馬來西亞。」

呢隻都係名錶嚟。（林迅景 攝）

見面會當日可以看到他戴着一副奢侈品牌的耳環，及一隻名貴腕錶，特別是他右手所戴的粗手鏈更為矚目！據他所說，這條金鏈是他的一位粉絲在決賽當晚送贈給他的！《香港01》記者曾略為研究這條粗金鏈，發現非常之「墜手」，一點都不簡單。