折腰劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《折腰》陸劇又名(烽火紅綃)，改編自同名小説。有南鎮作為編劇，鄧科、高琮凱、王奕丁為執導，由宋祖兒、劉宇寧、宣璐、劉端端領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。此劇由打造大熱劇《與鳳行》、《大奉打更人》的鄧科執導，男主角劉宇寧憑《一念關山》、《珠簾玉幕》人氣上升，搭擋實力派小生宋祖兒，演繹愛恨交織的先婚後愛！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

折腰官微@Weibo

《折腰》電視劇情大綱

在皇權衰落、群雄爭霸的亂世中，喬氏與魏氏兩大世族因祖輩背叛結仇，小喬的爺爺曾背信棄義，導致魏劭的父兄戰死沙場。經歷失去父兄之痛的魏劭發奮圖強，肩負起家族重擔，當他率領族人想洗刷當年屠城之恥時，卻發現百姓渴望的不是復仇與征戰，而是和平。為了民生，魏劭（劉宇寧 飾）向宿敵喬氏提出聯姻盟約，喬氏近乎崩潰，就讓幼女小喬（宋祖兒 飾）被迫下嫁魏氏。傳聞中魏劭是令人聞風喪膽的戰場殺神，小喬深知這場婚姻不過是表面政治聯姻，新婚初期，兩人因祖輩恩怨心存芥蒂，小喬在魏家步步驚心，魏劭則對小喬態度冷淡。

歷經生死考驗與家族內外危機後，二人逐漸建立起深厚的默契與信任，小喬與魏劭漸為彼此的才智謀略與開闊胸懷所吸引，然而上一代的恩怨始終如陰影阻隔，影響了他們之間夫妻的情感。匈奴來襲之際，當魏氏再度陷入生死關頭，小喬誓死守城，智救魏家女眷，以救命之恩抵償祖輩的血債，魏劭為小喬的善良與豁達深深感動，魏氏族人也逐漸放下仇恨。儘管魏劭性情複雜，感情上猶豫不決，但最終他學會珍惜這份真情，二人真心相愛，憑藉夫妻間的默契化解家族矛盾，攜手為百姓帶來和平與安寧。

《折腰》播出時間｜最新追劇日曆

《折腰》電視劇幾時播?《折腰》一共有36集，5月13日由騰訊視頻播放，會員首日12點更新4集，次日起每日18點更新，SVIP搶先看。

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《折腰》演員人物關係圖

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《折腰》演員

宋祖兒 飾 小喬

大喬的妹妹，聰慧勇敢；被迫下嫁魏劭，經歷生死相交，先婚後愛

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劉宇寧 飾 魏劭

魏家主公，心地善良，骁勇善战，具備領袖風範；起初對小喬冷淡，共渡難關後愛上她，放下仇恨

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宣璐 飾 蘇娥皇

玉樓夫人，心比天高，氣質溫婉，心念對與魏劭的舊情

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劉端端 飾 魏儼

魏劭的堂弟，魏氏次子，傲慢自負、利己心重，對小喬存有不可告人的想法，對魏劭心懷嫉妒，聯合蘇娥皇謀圖離間小喬與魏劭，欲篡奪魏氏權力