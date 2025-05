百億闊太激罕曬一家五口合照　獲仔女準備愛心午餐被老公寵上天

汪詩詩妹妹汪圓圓在2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚(Karson),婚後三年抱三,誕下一女及一對雙胞胎兒子,豪門新抱地位穩如泰山!榮升百億豪門闊太的汪圓圓淡出演藝圈,專心照顧家庭,而蔡加讚亦非常專一,從來沒有緋聞,兩人低調又恩愛,羡煞旁人!日前適逢母親節,汪圓圓激罕曬出一家五口的合照,又分享了仔女為她準備的愛心午餐,大曬幸福!

汪圓圓寫道:「To my mami and all wonderful mothers everywhere, Happy Mother's Day! ♥️」相中所見,身穿吊帶低胸連身裙的汪圓圓狀態大勇,即使已經生了三個小朋友,但依然Keep得極好!而三個仔女亦打扮精緻,身高已近父母心口,一家五口非常溫馨!汪圓圓的大女親自下廚煮午餐,更準備了手寫菜單,而一對雙胞胎兒子就負責擺枱,十分貼心!

汪圓圓的大女親自下廚煮午餐。(IG截圖)

更準備了手寫菜單。(IG截圖)

慶祝母親節。(IG截圖)

而一對雙胞胎兒子就負責擺枱,十分貼心!(IG截圖)

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮,一對新人於會展筵開160席,整場婚禮使費高達8億!據知單單是過大禮當日已經要動用5架七人車運送海味、生果、囍餅和珠寶首飾等,花費約800萬。此外,蔡志明更豪送位於九龍區的6億獨立屋、蔡李惠莉亦親自揀選及設計多套價值合共約8,000萬的珠寶鑽飾作為聘禮,相當大手筆!而汪圓圓婚後亦養尊處優,與老公蔡加讚非常恩愛,令人羨慕!

豪宅。(IG@wrini)

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮,整場婚禮使費高達8億!(視覺中國)

