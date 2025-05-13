謝霆鋒演唱會17歲伴奏結他手Dale首拍廣告　熱愛彈結他非為獲名利

謝霆鋒早前舉行的「謝霆鋒進化演唱會」早已經圓滿落幕，在他的演唱會舉行期間成為網民輿論焦點，證明了他的人氣依然強勁，而當時有份為謝霆鋒擔任結他手伴奏的17歲Dale更是一夜成名。

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》於昨晚（24/04）在啟德體育園主場館舉行，事後好多人都好奇相中的小妹妹Dale是誰。（資料圖片）

最近，Dale就為香港一家連鎖快餐店拍攝廣告，而無獨有偶，當年17歲的霆鋒首次拍廣告，同樣是為該連鎖快餐店拍攝廣告，可說是相當有緣份。Dale表示當年謝霆鋒這個廣告播出街時，她尚未出生，所以專誠翻看了對方的廣告。在啟德主場館面對三萬多名觀眾仍揮灑自如的Dale，首次拍廣告未見過份緊張。拍攝其間，Dale的表現有板有眼，而且表情多多、生鬼有趣，令現場工作人員也笑言有「回春」的感覺。

Dale說：「跟霆鋒合作了四場演唱會，在他身上學到如何在舞台上自娛自樂，但同時又能夠跟觀眾互動，以及帶動氣氛。雖然我們私下不算多交流，但音樂卻連繫著我們，最難忘是合作彈奏《今天你生日》時，我們會對望，以及一起隨著節奏搖滾，那一刻我們就真的連結起來！」

Dale又說：「其實早於參加霆鋒的演唱會前，自己已下定決心要轉向幕前發展，現在多了網友關注及認可，彷如一種推動力，鼓勵自己努力實行這個計劃，所以我會以全新身份繼續在娛樂圈發展，不只是結他手，而是以獨立音樂人身份發展。其實之前已自學了編曲，也創作了一些作品，只是一直未有勇氣推出，早已計劃好在完成霆鋒演唱會後付諸實行，期望可在將來表演給大家看！」

擁有獨特想法的Dale，最希望可以音樂演繹出快活的生活態度：「因為彈結他真的令我大快活，我喜歡彈結他不是因為可以獲取名利，而是由心而發熱愛彈結他，享受彈結他時的自在感覺，只需專注讓手指頭在弦線上飛舞，不需要想太多，這是其他樂器無法賦予我的滿足感，所以希望透過音樂跟大家分享我的內心世界」。談及發展大計，Dale直言：「我最想跟不同的音樂人合作，擦出不同的火花，終極目標是跟國際性的音樂人合作，令香港音樂不再侷限於本地，可以面向世界！」

Dale首次拍連鎖快餐店廣告。

Dale首次拍連鎖快餐店廣告。