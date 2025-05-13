《中年3》決賽意外婆婆頭破血流送院　兒子原來係藝人曝最新情況

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》日前（11日）於啟德體藝館舉行決賽，在嘉賓暖場後的空檔時間突然發生一宗意外，一位婆婆頭破血流被救護人員推走。相中可見婆婆經過包紮後，繃帶仍然充滿血跡，相信可能在場館中跌倒引致。

一位婆婆頭破血流被救護人員推走。（葉志明 攝）

一位婆婆頭破血流被救護人員推走。（葉志明 攝）

婆婆經包紮後，由救護員推走。（葉志明 攝）

原來這位婆婆是《全民造星3》的參賽者李明憲的媽媽，他昨日在社交平台發布限時動態，指：「媽咪琴晚醫生幫佢取出於（瘀）血，再聯左五針今日可以出院了。啟德呢個埸熄左燈，呢d位真係好危險，d梯級又尖又硬，最可惜係媽咪一心想睇決賽，點知未開場已經出事您希望媽咪快d好返。」

《全民造星3》的參賽者李明憲表示媽媽已出院。（IG截圖）

李明憲是中韓混血兒，在日本長大，後來轉到韓國升學，由於身形高䠷，加上輪廓略帶邪氣頗有性格，畢業後被相中擔任模特兒，之後獲邀回港擔任教師，2009年因為參加《亞洲星光大道》，完成賽事後簽約亞視，兩年合約完結後主動不再續約，成為首個已簽約的「星光家族」成員離開亞視。離開亞視之後，回復自由身的「班長」沒有放棄當演員，先後在無綫和ViuTV拍劇，曾參演《四個女仔三個Bar》、《名門暗戰》、《飛虎之潛行極戰》、《迷失假期》、《歎息橋》等劇集，惟每一套的戲份不多。2020年，已經38歲的「班長」決定再次參加選秀節目《全民造星III》。

有班長之稱的李明憲曾於去年參與《全民造星III》，之前亦先後在無綫和ViuTV拍劇，曾參演《四個女仔三個Bar》、《名門暗戰》、《飛虎之潛行極戰》、《迷失假期》、《歎息橋》等劇集。（資料圖片）

2020年，已經38歲的「班長」決定再次參加選秀節目《全民造星III》。（Facebook／＠ViuTV）