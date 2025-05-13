193打算成立「三天下」簽MIRROR　拍團綜傷腰連執番梘都有困難

姜濤早前小組團綜自爆與公司合約「仲剩三年」，同公司兼同時《造星》出身的193今日出席活動時，被問到其合約是否也快到尾聲，他笑言曾有打算自己做老闆買斷合約，目標是做娛樂大亨。「我呼籲MIRROR所有成員，如果你哋完約可以考慮下簽我公司。我兩年後開『三天下』，到時一嘢簽晒佢哋，再雪晒全部，然後我獨大。」

193話要成立公司『三天下』，再簽約MIRROR。（陳順禎攝）

問到最有信心簽到哪一位鏡仔，193表示似乎ERROR較易處理，簽MIRROR把他們雪藏的話，組合獎即時有希望，再開《16怪盜》並安排鏡仔做陪襯。「但我真係唔知佢哋幾時完約，因為有寫明係唔可以同其他人講，有啲人年期長啲、有啲人短啲。我會試下去問佢哋，睇下邊個早啲完，然後簽『三天下』。（你加簽咗未） 我唔係一個魯莽嘅人，三年都好長時間，變化可以好大，完全無諗，做好而家啲嘢先。」193又表示每日都有WhatsApp 對方，但沒得到任何回覆。

193早前為商台廣播劇錄音，他笑言自己的口技了得。（陳順禎攝

193早前拍攝綜藝節目《公司迫我打籃球》時，在對戰傳媒隊時，雙方火藥味甚濃，他透露自己因該場賽事受傷。「整親條腰之後，彎身執嘢都痛，睇咗幾次物理治療都未得，都一把年紀，唔係咁易好返，而家執唔到番梘。」雖然腰部受傷，但193強調自己是好腎好男人。

問到保錡近況，193透露ERROR有團體工作亦有團綜，大家有工作都會照做，又指藝人總有季節性。