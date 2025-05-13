人氣女團BOOM! 怪物星人再襲港　商場搞音樂節吸引數百人圍觀

台灣創作女團BOOM!怪物星人再度登陸香港！由四位至Sweet成員，包括：溫妮WINNI、小V郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring組成的BOOM!怪物星人為報答一眾樂迷一直支持，日前（10日）於大角咀一商場舉行《香港｜怪物星人音樂節Mini》。此活動是她們闊別一年後再次回到香港進行大型團體演出，活動中，四位成員連環送上多首歌曲，仿如一個小型音樂會！而傳媒訪問環節後，一眾成員更即場舉行擊掌會，與現場數百粉絲作近距離互動，歡度下午！

台灣創作女團BOOM!怪物星人再度登陸香港。（胡凱欣 攝)

由四位至Sweet成員，包括：溫妮WINNI、小V郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring組成的BOOM!怪物星人。（胡凱欣 攝)

活動開始時，BOOM!怪物星人四位成員於現場一片歡呼聲中登場，甫現身舞台就引來現場高分貝尖叫，撼動全場！對於闊別一年再次回到香港舉行音樂節，成員均表示十分興奮及雀躍，很高興可以跟現場數百粉絲再次回到相聚見面。於接近二個多小時的活動中，成員火熱飆唱多首作品，包括《BOOM！怪物星人》、《ShaLaLa蝦拉拉》、《拜託別旋轉我》、《集合人生》等歌曲。及後，各自橋段中則獻唱《純愛戰士》、《問你呦+愛你》、《盛夏光年+Rockstar》、《玫瑰少年》等歌曲！

BOOM!怪物星人四位成員於現場一片歡呼聲中登場。（胡凱欣 攝)

接近二個多小時的活動中，成員火熱飆唱多首作品。（胡凱欣 攝)

活動接近尾聲時，適逢下週將踏入小魏生日，成員們特意為她準備了生日驚喜。在場一眾粉絲哄動連場，齊齊大合唱生日歌。小魏隨即表示十分感動：「很開心能夠跟大家粉絲朋友們見面，想不到可以跟大家一同率先慶祝生日，今年真的很難忘！」及後，為了報答一眾粉絲，成員更特意Encore加唱多首歌曲，炒熱全場氣氛！

適逢下週將踏入小魏生日，成員們特意為她準備了生日驚喜。（胡凱欣 攝)

為了報答一眾粉絲，成員更特意Encore加唱多首歌曲。（胡凱欣 攝)

完成台上演唱環節後，一眾成員便與粉絲進行擊掌互動環節，所有粉絲都表示十分期待。現場數百歌迷十分熱情。他們表示很高興能與偶像互動接觸，並十分珍惜是次跟偶像見面的機會，並期待下一次與BOOM!怪物星人再次見面！

完成台上演唱環節後，一眾成員便與粉絲進行擊掌互動環節。（胡凱欣 攝)

現場數百歌迷十分熱情。（胡凱欣 攝)

現場數百歌迷十分熱情。（胡凱欣 攝)

現場數百歌迷十分熱情。（胡凱欣 攝)