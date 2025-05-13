虛擬情人結局周丨王敏奕譚嘉儀閨密反目　黃子恆大暴走喪打朱敏瀚

《虛擬情人》來到結局周，程晴（王敏奕飾）與 Adam（朱敏瀚飾）的「完美愛情」將迎來超大危機。首先，Neo（黃子恆）意外得悉了 Adam 已走入現實世界這個驚人真相，再加上Neo 辛苦建立的公司面臨被告及財困等大堆危機，令向來理智的 Neo 終極崩毁「大暴走」，除對公司員工瘋狂發難，更一度嘗試破壞 Adam「虛擬空間」，令Adam 面臨前所未有的重大危機。另邊廂，一直居住在 Adam 心裏的阿 Bug，亦出現不穩定情況、「飛出飛入」相當有可疑，不過身體日漸虛弱的 Adam 卻未有將實情告知程晴，並一而再勉強自己使用「虛擬力量」幫助程晴...所有關係同告崩毁。

佢哋將面臨重大危機。

Adam 結局周陷入重大危機。

Adam 結局周陷入重大危機。

除了 Adam 與程晴關係出現危機，結局周中程晴與好友小雨（譚嘉儀飾）的閨密情、小雨與大明（鄧智堅飾）看似平淡安穩的夫妻關係、Neo 與程晴形同虛設的情侶關係亦統統全線爆煲；其中一幕程晴與小雨的吵架場口，更突顯了「平凡女人」與「女神」做閨密的痛苦與不甘，小雨在場口中吐出的每句對白均有血有肉夭心夭肺，包括:「啱嘅,我呢啲咁嘅人，我係好應該平平凡凡、簡簡單單咁過架啦，你一直都係咁諗架啦!」、「你梗係聽唔明啦，你呢啲天之驕女，有企喺我角度諗嘢架咩?」至於王敏奕則全程一臉無奈高呼「我以為...」、「我以為...」，當中的含淚委屈樣我見猶憐，相信播出時定必能引起不少女性共鳴。

程晴與小雨的吵架場口，更突顯了「平凡女人」與「女神」做閨密的痛苦與不甘。

王敏奕。

譚嘉儀。

王敏奕忍淚。

結局周另一焦點，第四度同框拍劇的朱仔與黃子恆，二人合作順序及關係為：《機場特警》同袍、《拳王》好友、《痞子無間道》夥伴、《虛擬情人》情敵，在結局周將復刻《拳王》經典打拳場面，暴走的子恆更會火力全開向朱仔窮追猛打,萬勿錯過。

Neo 因為同程晴關係生變,搞到發癲大暴走,好暴力呀!

Neo 因為同程晴關係生變,搞到發癲大暴走,好暴力呀!

Neo 因為同程晴關係生變,搞到發癲大暴走,好暴力呀!

Neo 因為同程晴關係生變,搞到發癲大暴走,好暴力呀!

好兇狠呀！

到底點解 Neo 同 Adam 會打起拳上嚟?

Neo 公司結局周會陷入重大危機!

Neo 公司結局周會陷入重大危機!

另隨著首周請來陳豪客串演出李文信醫生一角為劇集生色不少，結局周同樣有驚喜客串，她就是女神級藝人郭柏妍（Rosita）。據知 Rosita 與監製瑋澄因合作《白色強人 2》結緣,由於二人頗為投緣，瑋澄即誠邀 Rosita 客串處男監製劇，而Rosita 亦爽快地一口答應。據知，Rosita 在劇中飾演妙齡侍應，並會與鄧智堅有最多對手戲。

郭柏妍究竟客串咩角色呢?