東張西望｜前美味天使租屋問題多多仲遇惡業主：我夠膽殺你訂

TVB節目《東張西望》今日（13日）一集講到前「美味天使」香蕉王淑玲（Vanko）早前打算租住村屋，於是找了一幢獨立式村屋打算搬進去。她入住前跟業主談妥可以先把私人物品搬進單位，怎料到正式簽約時，才發現單位由兩夫婦持有，而二人已經離婚，在她與業主爭拗期間，搬了進去的私人物品更被打開。

前「美味天使」香蕉王淑玲（Vanko）早前打算租住村屋，於是找了一幢獨立式村屋打算搬進去。(節目截圖)

王淑玲與業主爭拗期間，搬了進去的私人物品更被打開。(節目截圖)

王淑玲去年11月時看中了這幢獨立式村屋，於是以36,000元月租與業主簽臨時租約，簽了臨時租約後王淑玲表示業主很照顧她，更可以讓她提早把物品放進屋內。但今年年初一月時，業主與王淑玲又簽了第二張租約，新簽的租約中多了一些備註條款，連租客暫存物件都要得到業主的同意。但在交鎖匙的前一天，王淑玲指看《東張》時發現一些業權問題：「有兩個業權，咁我就知道原來我哋係可以要求經紀披露嗰個查冊畀我睇，咁我收鎖匙嗰日就問個經紀，可唔可以畀返個查冊我望一望啊？」結果發現一幢村屋分了兩個人的名字，分別是王小姐與前夫，二人各佔一半，王小姐擁有二樓及天台，而前夫則擁有地下及花園。

王淑玲去年11月時看中了這幢獨立式村屋，於是以36,000元月租與業主簽臨時租約。(節目截圖)

結果發現一幢村屋分了兩個入的名字，分別是王小姐與前夫，二人向佔一半，王小姐擁有二樓及天台，而前夫則擁有地下及花園。(節目截圖)

王淑玲發現後向經紀表示：「我要租約都加返另一個人名，個經紀同我講係佢前夫嚟，所以冇問題嘅！業權就已經畀咗王小姐。」除了發現村屋由王小姐與前夫擁有外，更發現村屋做了按揭，於是再提出：「我就要埋個銀行出租同意書！」王淑玲最後更發現如果租約不打釐印是不會具備法律效力，所以她向業主提出要打釐印，但業主就回應指是不打釐印才以這個價錢租給王淑玲，王淑玲更指業主對她說：「請你認清自己身份！」

除了發現村屋由王小姐與前夫擁有外，更發現村屋做了按歇，於是再提出：「我就要埋個銀行出租同意書！」(節目截圖)

除了發現村屋由王小姐與前夫擁有外，更發現村屋做了按歇，於是再提出：「我就要埋個銀行出租同意書！」(節目截圖)

王淑玲最後更發現如果租約不打釐印是不會具備法律效力，所以她向業主提出要打釐印。(節目截圖)

事件一直糾紛至3月1日，業主向王淑玲表示她已經「撻訂」，所以不會退回按金，而指王淑玲放在村屋內的物品都可以丟棄。業主繼續企硬向王淑玲說自己最喜歡打官司：「我夠膽殺你訂，我夠膽抌晒你啲嘢，因為我已經問咗兩個律師同一個大狀。」王淑玲表示自己損失了12萬4千多元，包括放在村屋內的7萬多元貨物、1萬4千多元的貓網、以及3萬6千元的訂金。

業主向王淑玲表示她已經「撻訂」，所以不會退回按金。(節目截圖)

業主繼續企硬向王淑玲說自己最喜歡打官司。(節目截圖)

《東張西望》俞可程致電業主查詢，俞可程表明來意後，王小姐已經開始不耐煩的問她：「做乜嘢呢？佢要求好多嘢㗎，我想話畀你聽，佢嘅要求要去到2 月15日佢至會簽正式租約，只不過係話hold住呢個單位，叫我唔好租畀人。」之後再被問到是否不打釐印才可以以36,000租給她時，她即否認：「唔係！冇！佢講大話！釐印係要租約生效先可以打釐印。」王淑玲表示之後會經小額錢債審裁處追回她價值7萬多而被業主打開了的貨品。

《東張西望》俞可程致電業主查詢。(節目截圖)