「巨聲女歌手」因抱仔狂自轉被網民狠批冇腦　親解點解做呢個動作

藝人何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘2022年誕下兒子鄭讚廷（Asher），去年首次公開Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」（AAngelmanSyndrome）。何雁詩於兒子出生後，全天候照顧兒子，其後亦不斷為此罕見病發聲，並陪兒子接受治療。但早前何雁詩咬着手機拍攝抱着兒子Asher玩「自轉挑戰」的影片，就不斷遭到網民的批評。

何雁詩花大量時間陪伴囝囝。（IG@honganc）

何雁詩與囝囝跟風自轉拍攝。（IG@honganc）

最近在社交平台興起的「自轉挑戰」的遊戲，何雁詩與兒子亦有玩這個挑戰，何雁詩分享影片時表示：「不得不說，Asher 超愛這個挑戰，他甚至假裝哭了一會兒，因為他不想停下來。」Asher亦看似在笑，而她分享影片後不斷被網民批評，認為她欠缺安全意識，更被狠批：「你個仔個樣好驚呀」、「有冇搞錯啊」、「做人父母真係要考牌」等。

何雁詩與囝囝跟風自轉拍攝。（IG@honganc）

網民鬧爆何雁詩。（IG@honganc）

網民鬧爆何雁詩。（IG@honganc）

何雁詩與囝囝跟風自轉拍攝。（IG@honganc）

何雁詩狠批「冇腦」，擔心她會甩手導致兒子受傷，但她細心向網民解釋原來她做這個行為其實是治療的一部份。何雁詩解釋表示：「其實Asher每次係物理治療同職業治療都會吊住係個swing到fing 10分鐘左右，原因係可以增強佢coordination，空間感同core control。 所以係屋企有時候我地都會咁同佢玩，每次佢都笑得好開心， 我相信無父母會做d傷害自己小朋友嘅事情。」

何雁詩有向大家解釋為什麼要做這個行為。(facebook圖片)

雖然何雁詩已經解決這是治療的一種，但網民還是覺得治療應該交給專業的人來做，以防發生意外。

雖然何雁詩已經解決這是治療的一種，但網民還是覺得治療應該交給專業的人來做，以防發生意外。(梁碧玲攝)