梁采貽做主持有意外收獲　喜遇偶像米雪好激動獲鼓勵要更有自信

前港姐梁采貽（前名梁家琪）最近主持工作接踵而來，近期讓她最難忘就是早前為福幼慈善基金會舉辦的《看我今天怎麼說》慈善放映會，遇上戲中與現實都是聽障的男主角吳祉昊（Marco），對方更主動教她手語溝通，「我覺得他非常厲害，因為這是他第一次演戲，已經有多項電影提名，剛才亦教我一些手語表達：『謝謝你們來支持這部戲』。他說如果這次票房滿意，會跳舞給大家看，我都十分期待。」

前港姐梁采貽（前名梁家琪）最近主持工作接踵而來。(公關提供)

因為她看過該片，知道對方從小要戴助聽器，但沒有放棄努力追夢，她覺得今次活動很有意義，因為既可幫助弱勢社群，透過影片更讓大眾更加了解聽障人士。她稱有機會都想學手語，可以和聽障人士多點接觸，方便與他們溝通。

梁采貽最近為多個活動擔任主持 ，希望汲取更多經驗。(公關提供)

梁采貽與聽障演員吳祉昊接觸後，對學習手語甚有興趣。(公關提供)

當天大會更請到米雪和杜燕歌到場，她見到米雪姐姐尤其激動，因為很喜歡米雪所演的《溏心風暴》，當時都睇得好肉緊，這天與前輩米雪接觸，梁采貽透露對方好友善，了解她是出道不久就叫她要加油，鼓勵她要給自己多一點自信心，還即時指導她演戲時，必須多看劇本，留意每個角色人物的特徵，才會演得投入。梁采貽更把握機會向前輩杜燕歌取經，尤其在演戲方面，她坦言很想拜對方為師，跟他學多一點演藝方面的知識，但怕被拒絕未敢開口。

梁采貽多謝米雪姐鼓勵她要給自己多一點自信。(公關提供)

梁采貽不時向有有經驗的藝人請教，與杜燕歌、王敏奕一見面就交流意見。(公關提供)

原本梁采貽亦被安排演出《愛回家》，但因早已答允出席今次義工活動而撞期失去機會，她說雖然有點可惜，不過相信總有機會再演出，因為她已先後拍了三次《愛回家》，每一次的造型都有些不同，能夠做善事亦都是一件好事。

梁采貽很喜歡參與義工活動。(公關提供)

梁采貽透露：「上一次我演出的印象很深刻，戴了一個假頭套，齊陰瀏海孖辬妹造型，我相信很多觀眾都認不出我，還有和前輩周嘉洛與吳偉豪合作，他們性格開朗很懂得搞氣氛，雖然作為後輩面對他們有點緊張，但他們願意教導我們如何演，而不會嫌新人阻住收工。」

梁采貽擔任主持工作大有進步。(公關提供)