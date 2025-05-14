68歲金牌綠葉為流量公園亂舞　打側手翻失手變撻生魚睇到人一額汗

現年68歲的資深演員張國強（KK），演技精湛不用多說，近年他積極北上發展，除了拍戲、商演及帶貨外，更迎合內地網民口味進駐抖音和小紅書，轉型成為KOL，憑藉過往經典角色累積的人氣，吸引大批網民追蹤。張國強亦沒有「渣流灘」，頻繁更新社交平台內容，但講角色、講戲史、吟詩作對等內容，似乎已滿足不到網民，最近他又搞搞新意思，拍片挑戰廣場舞，期間打側手翻更失手慘變「撻生魚」，睇到人一額汗。為流量，真的拼盡了！

張國強近年北上發展。（IG@kkcheungkwokkeung）

早前與影帝張家輝合作新劇。（微博圖片）

張國強在劇集《奪命提示》中飾演反派「關Sir」一角，奸到出神入化，展現「教科書級奸笑」。（IG@kkcheungkwokkeung）

張國強近年積極發展社交平台，先後開設抖音和小紅書帳號，而且非常受網民歡迎。（小紅書截圖）

影片中，張國強一改往日成熟穩重的形象，以一身年輕打扮現身公園，並自信寫道：「看我『廣場舞』跳得如何？星奇搖不會跳，我給你們跳個斗轉星移搖廣場舞吧！」儘管現場無人、無音樂，但他仍興致勃勃地獨自起舞，更向工作人員笑問：「像不像舞林高手啊？」

張國強一身年輕打扮挑戰廣場舞。（小紅書截圖）

張國強興致勃勃。（小紅書截圖）

跳得好High。（小紅書截圖）

舞林高手？（小紅書截圖）

然而好戲在後頭，跳到興起時，張國強突然使出側手翻，但不慎失手慘變「撻生魚」，整個Pat Pat摔倒在地，真的看到人一額汗，幸張國強沒大礙，能馬上起來，瘀爆收場的他還對住拍攝工作人員生氣說：「是你笑我嗎？我看見你笑我啊！」之後張國強再「慕容復」上身，即興solo一段自創的「斗轉星移搖廣場舞」，沉醉在舞蹈中的他，彷彿進入無人之境。

張國強使出側手翻。（小紅書截圖）

可惜....失手。（小紅書截圖）

慘變「撻生魚」。（小紅書截圖）

幸無大礙。（小紅書截圖）

有趣的是，這次失誤未招致網民嘲諷，反而收獲一片讚賞。有人大讚他心態年輕：「活潑好動的KK！」、「69歲？太牛了，敬業！」、「心態真好～」。不過亦有網民擔心其安全：「好怕他骨折，這個年齡還是慢一點」、「注意身體啊別摔跤」。不過相信這一「撻」都是張國強預先設定的「戲劇效果」，雖然舞技方面有待提升，但足球員出身的他，除了多年保持fit爆身形外，身手絕對是敏捷型！

之後張國強再「慕容復」上身，即興solo一段自創的「斗轉星移搖廣場舞」。（小紅書截圖）

沉醉在音樂中的他，彷彿進入無人之境。（小紅書截圖）

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