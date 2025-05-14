《中年好聲音3》民選冠軍為小粉絲慶生　連番舉動揭私下暖男一面

《中年好聲音3》決賽日前圓滿結束，賽果塵埃落定，賽前大熱之一的劉洋最終獲得季軍，但當晚其超水準發揮震撼不少觀眾，連「亞洲舞王」羅志祥都給予他高度評價。儘管最終未能奪冠，但劉洋憑著實力和魅力俘虜無數觀眾，成為許多人心目中的冠軍，而且除了大人被他歌聲感染外，小朋友都非常喜歡他，近日，網上出現一段劉洋為小粉絲慶祝生日的片段，期間更揭開其私下暖心一面。

劉洋是一間火鍋店的老闆。（資料圖片/葉志明攝）

劉洋決賽當年演出獲得全場掌聲。(資料圖片/葉志明 攝)

跳舞都難不到他。(資料圖片/葉志明 攝)

劉洋儘管最終未能奪冠，但劉洋憑著實力和魅力俘虜無數觀眾，成為許多人心目中的冠軍。（資料圖片）

雖然劉洋外型龐大、粗獷似「胖虎」，唱歌時還有「巨砲手」稱號，但私下都有溫柔、暖男一面。近日有網民在社交平台分享道：「今年女兒生日，幫她約了偶像劉洋先生見面。劉洋先生真人實在太溫柔太有親和力了！還有抱著我家寶貝教她唱歌！太幸福了吧！」

小粉絲見到偶像劉洋，瞬間定格。（小紅書截圖）

劉洋與小粉絲親切互動，輕捏小粉絲的面珠。（小紅書截圖）

送上紅包。（小紅書截圖）

身材高大的劉洋更貼心彎著腰同小粉絲傾偈互動。（小紅書截圖）

影片中，小粉絲見到偶像劉洋哥哥從電視走出來，瞬間「定格」了，隨後回個神來即露出開心笑容，劉洋不僅輕捏小粉絲的面珠仔，及送上紅包，身材高大的他更貼心彎著腰同小粉絲傾偈互動，甚至把小粉絲抱在懷裡，手把手耐心教對方唱《我的歌聲裡》，畫面溫馨有愛。

劉洋把小粉絲抱在懷裡，手把手耐心教對方唱《我的歌聲裡》。（小紅書截圖）

畫面溫馨有愛。（小紅書截圖）

唱完還掌聲鼓勵。（小紅書截圖）

有粉絲大感羨慕，問道：「點約噶？！我都想知」，博主回覆剛好先生的兄弟是劉洋先生的好兄弟，因而促成良機。其他網民也留言大讚：「我心中冠軍，決賽當晚他的演繹太震撼」、「劉洋先生，我們全家人都認為，你表演得最好」、「我心中的第一名」，甚至有網民說：「小朋友有taste，唔愛肥姜愛劉洋」，可見劉洋人氣相當勁。

+ 19