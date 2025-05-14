五月天25週年巡迴演唱會香港場完美落幕　與歌迷相約原地等

從 2006 年開始的「五月之約」，開啟了每年都要「任性」的五月之 約，第一年紅館的《Final Home 當我們混在一起》世界巡迴演唱會開始的約定，五月天這一路唱到 香港迪士尼樂園幻想道露天場地、中環海濱就是要和你們見上一面，第 20 年的「五月之約」，五月 天來到啟德主場館赴約，也成為首位在此開唱的亞洲樂團，從 9 日開始的《回到那一天》25週年巡 迴演唱會香港站・展新啟航版四場演唱會與 18 萬歌迷共赴第 20 個五月之約，共創第 20 個五月之約 的回憶。

五月天《回到那一天》25 週年巡迴演唱會香港場完美落幕。

20 年的五月之約，只有在香港才聽得到的「靚仔」，有在雷暴雨下的〈倔強〉高歌，有安可久久不 捨離去的〈頑固〉，五月天也透過時光機，回想起與香港的那一天。看著專輯《時光機》的封面， 阿信透露:「這張封面是在香港拍攝的，也不知為什麼背景是合成的，但這張照片記錄了我們五個 在香港五人的樣貌。」阿信問如果回到第一年的香港酒吧，台下觀眾是否會來看五月天演唱會，瑪 莎笑回:「當然會，因為票很便宜，當天還買得到。」第一次來香港，五月天在一間 20 人的小酒吧 舉辦第一場演出，25 年後的五月天，演唱會的票已一票難求。第 20 個五月之約，有怪獸被拱脫衣 啟動時光機的回憶，有阿信在火鍋店遇到歌迷請客的回憶，時間不斷地推進，每年五月之約都是最 珍貴的回憶，每場五月之約都是最深情的任性。

錄下歌迷〈任性〉的歌聲。

13 日是今年五月之約最後一天，五月天和歌迷從開場沒多久就離情依依，怪獸對著台下歌迷精神喊 話:「最後一場這麼早離情依依也不對，今天來個安靜音樂會是不是浪費票了?」一秒燃起全場的 精神，不只歌迷不捨，冠佑也相當捨不得，他說:「每次回到香港就聽到那二個字(靚仔)就很溫 暖，離開就不會有人這樣叫五月天，第一次來香港辦演唱會就許願每年都要加一場，現在再許一個 願，明年再來香港能再多加一場演唱會，能待更久時間更大家相聚。」而石頭則把所有會的粵語一 次說足，「香港你好靚啊」、「我好鐘意你呀」等，逗得台下歌迷開心不已，瑪莎則說待在香港期 間每天都吃甜品，每天都吃得很開心，哀怨笑說:「回去要減肥，身為中年人悲哀就是這樣子。」 雖然口中說減肥，但瑪莎不忘埋怨沒吃到阿信請歌迷吃的牛肉，笑說:「我有時光機最想回到那一 天!」阿信信守遇到歌迷就請客的承諾，他說:「碰到五月天，見到一個請一個，一群請一群，一 桌請一桌，那天花很多錢，都冠佑的錢。」冠佑也表示花在大家身上很值得。

怪獸脫衣啟動時光機。

五月之約最後一天，也是另一個的起點，阿信說:「老實說，明年會不會有五月之約不確定，5525 演唱會結束後，五月天要做第 10 張專輯，如果明年再回來也不會有新專輯，如果明年不回來，請大家在原地等待我們。」五月天也把收集了今年大家的〈任性〉歌聲，當五月天想念起歌迷，透過歌 迷的大合唱，回到歌迷的懷抱，因為這不是句點，而是等待下次相聚的起點。

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會在啟德主場館舉辦四場演唱會，讓 18 萬歌迷不受惡劣天氣 環境影響下盡情狂歡，必應創作隨著場館的環場的 LED、體育館的天花板投射出 LOVE 字樣滿場 跑，滿天曼陀羅花震撼全場，屬於啟德機場最限定的演出，對此歌迷以及主辦單位們都相當滿意。

歌迷不捨！

《回到那一天》25 週年巡迴演唱會香港站・展新啟航版第二場，由蕭秉治擔任開場嘉賓，帶來耳熟 能詳的蕭氏情歌〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉，引領全場大合唱，他先跟台下歌迷問好，感 謝師兄五月天給他機會才能在這唱歌給大家聽，最後一首他帶來和五月天瑪莎、聖皓、鼓鼓一起演 出的〈勝利人生〉MV，全場熱烈尖叫，即將在 8 月 23 日於高雄巨蛋舉辦《活著 Alive》演唱會的 他，也預告 10 月將帶著《活著 Alive》來到香港舉辦，希望能邀請大家來聽他唱歌，全場熱情回應 「好」。

蕭秉治任開場嘉賓，帶來耳熟能詳的蕭氏情歌。

小魏魏嘉瑩、小 V 郁采真、溫妮 WINNI、琳誼 Ring 組成的「BOOM!怪物星人」擔任第三場的開 場嘉賓，在演出前她們先在怪物星人音樂節和歌迷見面，特別練唱〈對你愛不完〉獻給愛她們的歌 迷。在五月天演唱會上，她們用心準備驚喜，去年在香港首唱未發行新歌〈我不可一世的輕狂〉， 一年後帶來尚未發行的單曲〈墨玉〉，以及搶先唱〈集合人生〉，台風與舞蹈能力越來越穩健的她 們也讓台下歌迷尖叫連連，她們說:「謝謝五月天的音樂，讓五迷集合在這裡跟我們相遇。」

擔任最後一場演唱會開場嘉賓的琳誼 Ring、小魏魏嘉瑩，分別帶來甫發行新專輯中的歌曲，在新歌 上線的第一時間唱給現場的台下觀眾聽。率先出場演出的的琳誼 Ring 先帶來《名偵探琳誼 My Ring World》裡的〈管他的〉、〈純愛戰士〉動嗨現場氣氛，接著小魏獻唱經典歌曲〈喜歡我吧〉， 以及熱騰騰的新曲〈你不必無時無刻維持完美的笑容〉，希望大家會喜歡他們的全新作品。